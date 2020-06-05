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"Бенфика" теряет очки, но выходит в лидеры чемпионата Португалии
05.06.2020 12:52 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ первом за три месяца матче "Бенфика" не может обыграть клуб, борющийся за выживание. В 25-м туре чемпионата Португалии по футболу "орлы" принимали "Тонделу" и не смогли забить, ничья 0:0. Тем не менее "Бенфика" поднимается на первую строку чемпионата. У команды 60 очков, столько же у проигравшего днем ранее "Порту", но лиссабонский клуб выше по дополнительным показателям.
К слову, встреча прошла на закрытой площадке, но у стадиона хватало болельщиков, которые таким образом хотели поддержать клуб. Но были и недовольные. После матча автобус с командой забросали камнями. Андрия Живкович и Юлиан Вайгль получили порезы от разбившихся стекол.
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В первом за три месяца матче "Бенфика" не может обыграть клуб, борющийся за выживание. В 25-м туре чемпионата Португалии по футболу "орлы" принимали "Тонделу" и не...
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