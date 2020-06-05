Глеб о задержании Тихановского: «Чтобы понять, что там произошло – просто зайдите на наши белорусские сайты и прочитайте комментарии»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард Вячеслав Глеб в разговоре с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о о предвыборной кампании.

– Следите ли за ситуацией с выборами в Беларуси?

– Так как я законопослушный гражданин, на выборы я пойду. Но за ситуацией с выборами не сказал бы, что пристально слежу. Конечно, читаю tut.by, onliner.by. Новости разные приходят с разных сторон. Мониторю, но сильно голову себе не засоряю.

– Может подписывались за кого-то из кандидатов?

– Пока не было времени.

– А может знаете, что кто-то из футболистов состоит в инициативных группах? Бабарико , Цепкало, например.

– Я сейчас отдельно от команды тренируюсь, восстанавливаюсь после травмы. Поэтому не в курсе, что происходит. У нас то команда молодая, кроме нескольких человек. Но пока такого не слышал.

– А видели очереди на прошлых выходных за подписями?

– Я сам не видел, но жена видела около Комаровского рынка. Были длинные очереди. Не знаю, за кого оставляли подписи. Бабарико, Тихановского или Лукашенко.

– Супруга впечатлилась такими большими очередями?

– Да, она впечатлилась.

– А видели видео задержания Тихановского? Как отреагировали?

– Видел. Но не хотелось бы это комментировать. Чтобы понять, что там произошло – просто зайдите на наши белорусские сайты и прочитайте комментарии.

– А что ждете именно от дня выборов 9 августа?

– Единственное, что я жду, так это чтобы не было каких-то провокационных действий. Чтобы никто не дрался и никого не задерживали. Чтобы все было чинно и мирно. Чтобы люди осознанно сделали свой выбор.

– А вы уже определились за кого будете голосовать или еще думаете?

– Определился, но секрет.

– Скажите, что сделал действующий президент хорошего для спорта?

– Для спорта многое сделано. Посмотрите, сколько у нас спортивных объектов. Реконструировали стадион «Динамо», скоро начнется строительство Национального футбольного стадион, большой бассейн. Александр Григорьевич поддерживает спорт в Беларуси. У нас провели Европейские игры , чемпионат мира по хоккею. Это же хорошо для нации, для развития и здоровья, – сказал Глеб.

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