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⚡️ Конор завершил карьеру в MMA. Он делает это третий раз

07.06.2020 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор в очередной раз объявил, что завершил карьеру.

«Привет, парни. Я решил завязать с боями. Спасибо всем вам за эти удивительные воспоминания. Это было круто», – сказал Конор.

Это уже третий раз, когда Макгрегор объявляет об уходе из спорта. В последнем поединке он нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде на турнире UFC 246.  

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Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор в очередной раз объявил, что завершил карьеру.«Привет, парни.
 
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