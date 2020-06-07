⚡️ Конор завершил карьеру в MMA. Он делает это третий раз

Источник материала: Tribuna.com

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор в очередной раз объявил, что завершил карьеру.

«Привет, парни. Я решил завязать с боями. Спасибо всем вам за эти удивительные воспоминания. Это было круто», – сказал Конор.

Это уже третий раз, когда Макгрегор объявляет об уходе из спорта. В последнем поединке он нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде на турнире UFC 246.