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⚡️ Конор завершил карьеру в MMA. Он делает это третий раз
07.06.2020 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах
«Привет, парни. Я решил завязать с боями. Спасибо всем вам за эти удивительные воспоминания. Это было круто», – сказал Конор.
Это уже третий раз, когда Макгрегор объявляет об уходе из спорта. В последнем поединке он нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде на турнире UFC 246.
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