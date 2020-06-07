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«Реал» опережает «МЮ» в борьбе за Камавинга. «Ренн» требует за него 80 млн евро

07.06.2020 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может перейти в «Реал».

Переговоры мадридцев с агентом 17-летнего игрока молодежной сборной Франции находятся на продвинутой стадии. Королевский клуб готов подписать с Камавинга 5-летний контракт.

«Ренн» согласен продать хавбека не менее чем за 80 млн евро, при этом оставив его у себя в аренде на следующий сезон, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, Камавинга также интересуется «Манчестер Юнайтед», но «Реал» опережает английский клуб в борьбе за футболиста.

Статистику полузащитника можно найти здесь.

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Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может перейти в «Реал».
 
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