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UFC 250: Нуньес победила Спенсер, Гарбрандт нокаутировал Ассунсао и другие результаты
07.06.2020 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня утром в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир
В главном событии чемпионка UFC в двух дивизионах
Другие бои:
Алджамейн Стерлинг (19-3) победил Кори Сэндхагена (12-2) сабмишеном в первом раунде;
Нил Магни (23-7) победил Тони Мартина (17-6) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Шон О’Мэлли (12-0) победил Эдди Уайнленда (24-14-1) нокаутом в первом раунде.
Начало прямой онлайн-трансляции – 7 июня в 05:00 по московскому времени.
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Сегодня утром в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC 250.В главном событии чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес (20-4) провела успешную защиту титула...
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