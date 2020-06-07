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UFC 250: Нуньес победила Спенсер, Гарбрандт нокаутировал Ассунсао и другие результаты

07.06.2020 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня утром в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC 250.

В главном событии чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес (20-4) провела успешную защиту титула в полулегком весе против Фелиции Спенсер (8-2), победив единогласным решением судей. Счет: 50-44, 50-44, 50-45. 

Другие бои:

Коди Гарбрандт (12-3) победил Рафаэля Ассунсао (27-8) нокаутом во втором раунде;

Алджамейн Стерлинг (19-3) победил Кори Сэндхагена (12-2) сабмишеном в первом раунде;

Нил Магни (23-7) победил Тони Мартина (17-6) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Шон О’Мэлли (12-0) победил Эдди Уайнленда (24-14-1) нокаутом в первом раунде.

Начало прямой онлайн-трансляции – 7 июня в 05:00 по московскому времени.

 
 
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Сегодня утром в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC 250.В главном событии чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес (20-4) провела успешную защиту титула...
 
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