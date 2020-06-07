У бегуньи Кастер Семени и ее жены несколько месяцев назад родилась дочка (Daily Sun)

Источник материала: Tribuna.com

У двукратной олимпийской чемпионки южноафриканской бегуньи Кастер Семени и ее супруги Виолет Рассебоя несколько месяцев назад родилась дочка.

Об этом сообщает издание Daily Sun.

Сама Семеня в инстаграме в последние дни выкладывает фото детской одежды и кроссовок, а также опубликовала открытку с изображением одежды для новорожденного и надписью baby.

Супруга Семени Виолет Рассебоя в соцсетях называет себя мамой Оры, что может говорить о имени дочки.

Согласно новым правилам IAAF, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Из-за этих правил Семеня пропустила чемпионат мира-2019 в Дохе.

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