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У бегуньи Кастер Семени и ее жены несколько месяцев назад родилась дочка (Daily Sun)
07.06.2020 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
У двукратной олимпийской чемпионки южноафриканской бегуньи
Об этом сообщает издание Daily Sun.
Сама Семеня в инстаграме в последние дни выкладывает фото детской одежды и кроссовок, а также опубликовала открытку с изображением одежды для новорожденного и надписью baby.
Супруга Семени Виолет Рассебоя в соцсетях называет себя мамой Оры, что может говорить о имени дочки.
Согласно новым правилам IAAF, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Из-за этих правил Семеня пропустила чемпионат мира-2019 в Дохе.
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У двукратной олимпийской чемпионки южноафриканской бегуньи Кастер Семени и ее супруги Виолет Рассебоя несколько месяцев назад родилась дочка.Об этом сообщает...
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