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Футбол. Чемпионат Беларуси. 12-й тур

07.06.2020 13:02 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Динамо" в домашнем матче громит "Минск" - 6:1. Дубль за действующих чемпионов оформил Павел Савицкий, по мячу на счету Габи Кики, Александра Нойока, Михаила Гордейчука и Дениса Лаптева. Открыл же счет полузащитник "горожан" Олег Евдокимов.

Эта виктория позволяет брестскому "Динамо" подняться на 5 место в турнирной таблице, 6 баллов до лидирующего БАТЭ.

Но уже сегодня "желто-синие" могут увеличить отрыв. Тремя матчами завершится 12-й тур первенства. Все игры - в прямом эфире "Беларусь 5". В 16 часов начнется противостояние "Витебск" - БАТЭ.


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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"Динамо" в домашнем матче громит "Минск" - 6:1. Дубль за действующих чемпионов оформил Павел Савицкий, по мячу на счету Габи Кики, Александра Нойока, Михаила Гордейчука...
 
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