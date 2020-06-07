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Футбол. Чемпионат Беларуси. 12-й тур
07.06.2020 13:02 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Динамо" в домашнем матче громит "Минск" - 6:1. Дубль за действующих чемпионов оформил Павел Савицкий, по мячу на счету Габи Кики, Александра Нойока, Михаила Гордейчука и Дениса Лаптева. Открыл же счет полузащитник "горожан" Олег Евдокимов.
Эта виктория позволяет брестскому "Динамо" подняться на 5 место в турнирной таблице, 6 баллов до лидирующего БАТЭ.
Но уже сегодня "желто-синие" могут увеличить отрыв. Тремя матчами завершится 12-й тур первенства. Все игры - в прямом эфире
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"Динамо" в домашнем матче громит "Минск" - 6:1. Дубль за действующих чемпионов оформил Павел Савицкий, по мячу на счету Габи Кики, Александра Нойока, Михаила Гордейчука...
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