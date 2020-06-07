Юрий Вернидуб: «Первые два экзамена сдали на отлично – как с «Динамо», так и с БГУ. Сейчас нас ждет самый важный» 

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал домашнюю победу над «Энергетиком-БГУ» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата страны, передает pressball.by .

– Я перед этими играми с минским , и БАТЭ говорил, что нам предстоит проверка на крепость – как экзамены. Я думаю, первые два экзамена мы сдали на отлично – как с «Динамо», так и с БГУ. Сейчас нас ждет самый важный экзамен, будем серьезно готовься, постараемся ребят восстановить ну и выйти, сыграть, а там будет видно.

По сегодняшней игре скажу, что БГУ – команда неплохая, они не зря находятся на том месте, на котором находятся. Молодая команда, очень быстрая, бегущая. Они заслуженно находятся на своем месте, и нам нелегко было, но мы справились с задачей, забили, были и еще моменты. Надо было забить второй мяч – и было бы намного легче, но, к сожалению, не хватило реализации. Я думаю, ребята оставили на следующую игру, я на это надеюсь. Большой респект ребятам, они молодцы, я рад, что они движутся вперед. Нужно забывать эту игру, опускать голову и двигаться к цели дальше.

– «Шахтер» и БАТЭ на хорошем ходу. Чего вы ждете от матча с борисовчанами?

– Хорошей игры с обеих сторон. Со стороны «Шахтера» и со стороны БАТЭ, а там, как я всегда говорю, победит сильнейший, – сказал Вернидуб.

Сегодня в игре с потерял очки БАТЭ, сыграв вничью 2:2. Добавим, что команда Кирилла Альшевского вела по ходу матча со счетом 2:0, но упустила победу.

Матч БАТЭ – «Шахтер» пройдет 14 июня в Борисове.

«Шахтер» сократил отставание от БАТЭ до двух очков. В следующем туре команды встретятся между собой