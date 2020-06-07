Базанов о финансовых проблемах «Слуцка» и «Городеи»: «Губернатор Минской области знает проблему и будет заниматься этим вопросом»

Источник материала: Tribuna.com

Глава АБФФ Владимир Базанов в эфире программы «Итоги недели» на «Беларусь 5» поделился мнением о сложном финансовом состоянии «Слуцка» и «Городеи».

– Есть вероятность того, что эти команды первый круг не доиграют?

– Почему не доиграют? В каждой команде посмотрите сколько людей, сколько легионеров, какие зарплаты и прочее. Понимаете, да? От этого же тоже зависит. А все переживают, рассчитаются или нет. Разберутся.

– Но все-таки тяжелый вопрос, что три месяца люди не получают зарплату.

– Сейчас постепенно вопрос назрел. Губернатор Минской области знает проблему и будет заниматься этим вопросом, – сказал Базанов.

Владимир Базанов: «Проведя переговоры с руководителями и «Смолевичей», и «Городеи», мы поняли, что выход есть. Они хотят налог на недвижимость – «Городея», если конкретно»