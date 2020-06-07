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Базанов о финансовых проблемах «Слуцка» и «Городеи»: «Губернатор Минской области знает проблему и будет заниматься этим вопросом»
08.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава АБФФ Владимир Базанов в эфире программы «Итоги недели» на
– Есть вероятность того, что эти команды первый круг не доиграют?
– Почему не доиграют? В каждой команде посмотрите сколько людей, сколько легионеров, какие зарплаты и прочее. Понимаете, да? От этого же тоже зависит. А все переживают, рассчитаются или нет. Разберутся.
– Но все-таки тяжелый вопрос, что три месяца люди не получают зарплату.
– Сейчас постепенно вопрос назрел. Губернатор Минской области знает проблему и будет заниматься этим вопросом, – сказал Базанов.
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Базанов о финансовых проблемах «Слуцка» и «Городеи»: «Губернатор Минской области знает проблему и будет заниматься этим вопросом»
Глава АБФФ Владимир Базанов в эфире программы «Итоги недели» на «Беларусь 5» поделился мнением о сложном финансовом состоянии «Слуцка» и «Городеи».
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