Юрий Кендыш: «Знаем, что БАТЭ ошибся. Поэтому мы в гонке и все только начинается»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник прокомментировал победу над (1:0) в рамках 12-го тура, а также поделился ожиданиями от матча с БАТЭ в следующем туре.

Сегодня в игре с потерял очки БАТЭ, сыграв вничью 2:2. Добавим, что команда Кирилла Альшевского вела по ходу матча со счетом 2:0, но упустила победу.

– То, что наигрывали на тренировках эту неделю, то и прошло. Слава бог Виталик попал. В принципе довольны. Главное, что три очка. Идем дальше. Мы знаем, что БАТЭ ошибся. Поэтому мы в гонке и все только начинается.

– Могли сегодня забивать больше. Что помешало?

– Реализация. Ничего, будем работать. Но главное 1:0. Поехали дальше.

– Впереди суперматч с БАТЭ. Между вами сейчас два очка разницы. В случае победы можете возглавить гонку. Ждешь этот матч?

– Конечно, жду. Моя бывшая команда. Поэтому всегда принципиально против своих бывших одноклубников играть. Будет интересный матч, – сказал Кендыш в эфире «Беларусь 5» .

Матч БАТЭ – «Шахтер» пройдет 14 июня в Борисове.