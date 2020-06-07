|
Юрий Кендыш: «Знаем, что БАТЭ ошибся. Поэтому мы в гонке и все только начинается»
07.06.2020 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
Сегодня в игре с
– То, что наигрывали на тренировках эту неделю, то и прошло. Слава бог Виталик попал. В принципе довольны. Главное, что три очка. Идем дальше. Мы знаем, что БАТЭ ошибся. Поэтому мы в гонке и все только начинается.
– Могли сегодня забивать больше. Что помешало?
– Реализация. Ничего, будем работать. Но главное 1:0. Поехали дальше.
– Впереди суперматч с БАТЭ. Между вами сейчас два очка разницы. В случае победы можете возглавить гонку. Ждешь этот матч?
– Конечно, жду. Моя бывшая команда. Поэтому всегда принципиально против своих бывших одноклубников играть. Будет интересный матч, – сказал Кендыш в эфире
Матч БАТЭ – «Шахтер» пройдет 14 июня в Борисове.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Шахтера» Юрий Кендыш прокомментировал победу над «Энергетиком» (1:0) в рамках 12-го тура, а также поделился ожиданиями от матча с БАТЭ в следующем туре.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)