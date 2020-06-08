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Басков о зарплатах директоров клубов в Беларуси: «Это не больше тысячи долларов. Даже в минском «Динамо»

08.06.2020 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о зарплатах руководителей хоккейных клубов в Беларуси.

– По моей информации, директора хоккейных клубов получают больше тысячи долларов, при этом, не работая в минском «Динамо».

– В белорусском хоккее все директора клубов получают зарплату, которое регламентирует 383-е постановление. Это не больше тысячи долларов. Даже в минском «Динамо». Если это видео кто-то из КХЛ смотрит, то будет смешно.

Так, навскидку, думаю, что генеральный менеджер «Металлурга» Мг получает 40-50 тысяч долларов в месяц. Но есть руководители клубов, которые называют себя исполняющими обязанности руководителя. И оформляются еще на ставку начальником команды. Это такой инструмент повысить себе зарплату.

В «Динамо» такого нет. Есть 383-е постановление. Есть указ президента. Зарплата всего хоккейного офиса «Динамо» живет за собственные средства. Мы зарабатываем деньги и получаем зарплаты. Все в офисе получают меньше, чем директор.

Я пришел в минское «Динамо» не зарабатывать деньги, я пришел работать в хоккее. Это моя стихия, я ей живу. Деньги буду зарабатывать где-нибудь в другом месте. Если поменяется постановление и руководители будут получать другие зарплаты, я буду рад.

Но зачем хитростью искать инструменты? Все потоки финансовые, которые есть в «Динамо», сопровождаются. Они под таким контролем, что лучше не шутить. Я сам сказал, что мне нужен жесткий Наблюдательный совет, нужен сильный контроль. И за мной, и за подчиненными. Для того, чтобы все знали, что здесь нельзя шутить, – сказал Басков.

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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о зарплатах руководителей хоккейных клубов в Беларуси.
 
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