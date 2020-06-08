|
Кубок Беларуси. 1/16 финала. «Крумкачы» сыграют с минским «Динамо» и другие результаты жеребьевки
08.06.2020 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси.
1/16 финала
Гомель – Шахтер
Слоним 2017 –
Нафтан – Городея
Арсенал – Смолевичи
Островец – Минск
Волна – Славия
Крумкачы –
Химик – Рух
Спутник – Белшина
Гранит –
Орша – Энергетик-БГУ
Мелиоратор / Лида –
Днепр Могилев – Ислочь
Локомотив – Слуцк
Барановичи – Витебск
Ошмяны – Торпедо-БелАЗ
Даты проведения игр будут определены позже. Ожидается, что матчи этой стадии состоятся в августе.
Пора ставить на высшую лигу! Забирай бонус 4% от каждого пополнения
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)