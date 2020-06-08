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Кубок Беларуси. 1/16 финала. «Крумкачы» сыграют с минским «Динамо» и другие результаты жеребьевки

08.06.2020 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси.

Кубок Беларуси

1/16 финала

Гомель – Шахтер

Слоним 2017 – Неман

Нафтан – Городея

Арсенал – Смолевичи

Островец – Минск

Волна – Славия

Крумкачы – Динамо Минск

Химик –  Рух

Спутник – Белшина

Гранит – БАТЭ

Орша – Энергетик-БГУ

Мелиоратор / Лида – Динамо Брест

Днепр Могилев – Ислочь

Локомотив – Слуцк

Барановичи – Витебск

Ошмяны – Торпедо-БелАЗ

Даты проведения игр будут определены позже. Ожидается, что матчи этой стадии состоятся в августе.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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