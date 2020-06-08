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Евгений Савин: «Уверен, что белорусские клубы ничего из мирового внимания не выжмут, потому что белорусский футбол как бизнес невозможен»
08.06.2020 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский блогер
– Не поверю, что за эти пару месяцев
– Мы постоянно на связи. На днях у него был прямой эфир с Саней Зинченко. Я залетел, написал пару приколов в стиле, «Что они несут? Миля, поздравила ли тебя Канделаки с серебряной кнопкой?» Короче, нормально поджигал в комментариях :).
Конечно, когда приехал в Беларусь, у меня была идея еще раз снять Милю. Правда, для этого пришлось бы ехать к нему или его папе, который, если не ошибаюсь, живет в деревне под Брестом. Можно было бы придумать что-то в стиле: кто больше белорус – я или Миля. Правда, все это как-то заигралось, но Артем – открытый парень, поэтому всегда можно приехать и поснимать его.
– Кроме этого думал снять еще какую-нибудь футбольную историю в Беларуси?
– Если бы был большой запрос от аудитории, то можно было бы снять про тот же
– Очень сложно.
– Есть, пожалуй, только Гончаренко. Он тренирует большой российский клуб, был в
Но еще раз скажу, белорусский футбол – он прикольный. Если честно и откровенно, то мне чуть-чуть обидно и грустно, что сейчас был звездный час белорусского футбола. Два месяца весь мир наблюдал за ним. И я уверен, что белорусские клубы ничего из этого не выжмут, потому что белорусский футбол как бизнес невозможен. Туда нереально зайти никакому инвестору, потому что все в Беларуси подчиняется только одной власти. Белорусский футбол пропиарился, и это можно было как-то конвертировать. Но, увы, лишних инвесторов никто никуда не притянет. У них будет один вопрос: «Я сюда принесу деньги, а смогу ли их когда-нибудь забрать, если что-то случится и будут плохие настроения у людей, которые все решают в стране?» – сказал Савин.
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Евгений Савин: «Уверен, что белорусские клубы ничего из мирового внимания не выжмут, потому что белорусский футбол как бизнес невозможен»
Российский блогер Евгений Савин на канале «ЧестнОК» заявил, что в белорусский футбол сложно попасть инвесторам.
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