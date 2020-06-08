Максим Талейко: «В Кыргызстане парни читали новости и спрашивали: «Что у вас вообще в стране творится? Футболисты болеют, команды играют»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник кыргызского «Каганата» белорус Максим Талейко в интервью «Прессболу» рассказал о том, как в Кыргызстане следили за чемпионатом Беларуси.

- Давно тренируетесь?

– В составе команды — с понедельника. До того каждый работал самостоятельно. Я и еще пять иностранцев весь карантин провели на базе. На нее, кстати, никого не впускали. Ходил с пацанами на турнички и в зал, вместе бегали кросс. Вечером смотрели белорусский футбол. Парни стебались: весь мир закрылся, а в Беларуси все хорошо. Потом читали новости и спрашивали: «Что у вас вообще в стране творится? Футболисты болеют, команды играют…»

- А в Кыргызстане как обстановка?

– Почти все ограничения сняты. Рынки и магазины работают, люди свободно гуляют. Вот когда все начиналось, было очень жестко. Блокпосты через каждые 200 метров, комендантский час… Хотя в Кыргызстане ситуация с зараженными чуть ли не лучшая среди постсоветских стран. Но сезон почему-то возобновляется позже остальных. Даже после Казахстана, где ситуация с пандемией гораздо хуже.

Кстати, наш вратарь из Казахстана Азамат Жомартов приболел как раз в то время, когда началась пандемия. Повышенная температура, сухой нос… У всех сразу паника: что делать, куда везти? Сделали анализы — все в норме. Но на всякий случай закрыли парня в комнате на базе и никуда не выпускали. Никто с ним не здоровался и не разговаривал, только еду через окошко передавали. Азамат был очень расстроен таким отношениям. Не понимал, что мы это все делаем в шутку, – сказал Талейко.