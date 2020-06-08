ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Максим Талейко: «В Кыргызстане парни читали новости и спрашивали: «Что у вас вообще в стране творится? Футболисты болеют, команды играют»

08.06.2020 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник кыргызского «Каганата» белорус Максим Талейко в интервью «Прессболу» рассказал о том, как в Кыргызстане следили за чемпионатом Беларуси.

- Давно тренируетесь?

– В составе команды — с понедельника. До того каждый работал самостоятельно. Я и еще пять иностранцев весь карантин провели на базе. На нее, кстати, никого не впускали. Ходил с пацанами на турнички и в зал, вместе бегали кросс. Вечером смотрели белорусский футбол. Парни стебались: весь мир закрылся, а в Беларуси все хорошо. Потом читали новости и спрашивали: «Что у вас вообще в стране творится? Футболисты болеют, команды играют…»

- А в Кыргызстане как обстановка?

– Почти все ограничения сняты. Рынки и магазины работают, люди свободно гуляют. Вот когда все начиналось, было очень жестко. Блокпосты через каждые 200 метров, комендантский час… Хотя в Кыргызстане ситуация с зараженными чуть ли не лучшая среди постсоветских стран. Но сезон почему-то возобновляется позже остальных. Даже после Казахстана, где ситуация с пандемией гораздо хуже.

Кстати, наш вратарь из Казахстана Азамат Жомартов приболел как раз в то время, когда началась пандемия. Повышенная температура, сухой нос… У всех сразу паника: что делать, куда везти? Сделали анализы — все в норме. Но на всякий случай закрыли парня в комнате на базе и никуда не выпускали. Никто с ним не здоровался и не разговаривал, только еду через окошко передавали. Азамат был очень расстроен таким отношениям. Не понимал, что мы это все делаем в шутку, – сказал Талейко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник кыргызского «Каганата» белорус Максим Талейко в интервью «Прессболу» рассказал о том, как в Кыргызстане следили за чемпионатом Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Евгений Савин: «Уверен, что белорусские клубы ничего из мирового внимания не выжмут, потому что белорусский футбол как бизнес невозможен»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика