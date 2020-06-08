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Басков о том, как отказался сдавать матч: «Понял, что если я это сделаю, то больше на протяжении жизни не смогу смотреть в зеркало»

09.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал, как ему предлагали принять участие в договорном матче.

«Были попытки затащить меня в эти страшные дела. Это был 2006 или 2007 год. Я играл за «Брест». На тот момент у нас была слабая команда, плохое финансирование. Мы проигрывали четыре-пять матчей из шести. В некоторых матчах предугадать результат было не сложно. Мне позвонил один мой товарищ из России и предложил... Спросил, какая у меня зарплата. «400 долларов». — «Класс. То, что надо. Если мы с тобой договоримся, то за одну игру получишь в районе трех тысяч. Просто скажи мне, когда вы проиграете». Говорю: «Послушай, это и так понятно, когда мы проиграем». Реально у нас слабая команда. Мы проигрывали «Керамину», «Юности». «Зачем тебе я?» — «Ты мне точно гарантируй, что вы проиграете».

Это был большой соблазн для меня. Честно признаюсь, я не спал полночи, потому что во мне произошло раздвоение личности. Одна половина говорила, что предан хоккею. Другая говорила, что тяжело сейчас, на тебе куча ответственности, забот, мама, опекунский ребенок. Много было забот на тот момент и не было денег вообще. Эту историю знают некоторые хоккеисты. Проснулся утром, почистил зубы, посмотрел на себя в зеркало и понял, что если я это сделаю, то больше на протяжении жизни не смогу смотреть в зеркало.

Бог свидетель, после этого я выдал пару суперматчей. Обыграли «Юность». Михаил Захаров пригласил меня на полсезона из самой слабой команды. За полгода я заработал денег больше, чем за предыдущие пять лет», – сказал Басков в эфире YouTube-канала «Хоккейная варка».

 
Теги: Брест
 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал, как ему предлагали принять участие в договорном матче.
 
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