Сергей Ташуев: «Лисакович возмужал – у него семья, у него ребенок, он был два раза в аренде. Понял, что жизнь проходит, надо прогрессировать»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер поделился мнением об игре солигорской команды в этом сезоне, а также оценил игру .

- Как вам игра «Шахтера»?

– Хочу вернуться немножко в историю и обратить внимание на состав «Шахтера» на сборах. Сравнив его с сегодняшним, мы увидим большую разницу. Надо отдать долное в этой ситуации тренерскому штабу, разобрались, правильно расставили акценты.

Самое главное — связка Селява и Сзоке. Я в начале сезона удивлялся: почему не играет Сзоке? Он лучший опорник в Беларуси в прошлом сезоне. «Шахтер» играет очень надежно в обороне.

- Лисакович лучший нападающий чемпионата?

– Когда я принимал команду, я его не видел месяц – он был травмирован. Потом появился на базе. Было видно, что он не совсем, как все. Мне это импонировало. Прошла первая тренировка, мне звонят и говорят: «Хотим отдать Лисаковича в аренду». Я сказал, что хочу с ним поработать, потому что вижу талант. По одной тренировке было понятно, что это игрок неординарный.

Но у него были большие проблемы со здоровьем: то травмы, то болезни, то что-то еще. Приезжал его близкий, если не ошибаюсь — дядя, мы общались, пытались найти подход, но не получалось. Хотя набрал неплохую форму, хорошо сыграл с «Лехом». Первое его действие на поле была рабона. Он только вышел на замену, поляки, по-моему, офигели. Выходит молодой парень и показывает такой уровень раскрепощенности. Потом он сделал голевую передачу Лаптеву.

Сегодня он возмужал – у него семья, у него ребенок, он был два раза в аренде. Понял, что жизнь проходит, надо прогрессировать. Игра его яркая, нестандартная, эффективная в завершении. Думаю, это будет большой нападающий, – сказал Ташуев в программе «На грани фола» на канале «Беларусь 5».