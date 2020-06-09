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Николай Ходасевич: «Еврокубковой квалификационной кампании в этом году у нас может не быть. Наш футбол могут просто поместить на карантин»

09.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич считает, что белорусские клубы могут не принять участие в квалификации еврокубков в этом сезоне.

«Еврокубковой квалификационной кампании в этом году у нас может не быть. Во-первых, давайте посчитаем по срокам. 20 октября примерный старт групповых турниров ЛЧ и ЛЕ, то есть на месяц сдвиг от обычного графика – значит, на месяц и квалификация сдвигается, по сути, в начале августа можно стартовать. Но пандемия – она же не закончилась. Да, возобновляются европейские чемпионаты – но это игры внутри страны с максимальным соблюдением мер предосторожности. Сколько это продлится – никто не может дать ответ. Возможно, к сентябрю-октябрю пандемия наконец закончится. А к августу, возможно, и не закончится. Посмотрите статистику заболеваемости в Беларуси, даже ту, которую нам дают – там все держится на печально стабильном уровне. Такой важный момент.

Еще тревожный сигнал – «финал четырех» мини-футбольной Лиги чемпионов, который должен был состояться в Минске в апреле, по мини-футболу сначала перенесли на август, а теперь директор [команды-финалиста] «Тюмени» Александр Попов говорит, что в Беларуси этот «финал четырех» уже не состоится. Допущу такую мысль: какого черта вообще ехать в Беларусь, которая не находилась на карантине, пока вся Европа там была, за исключением нескольких стран?

Значит, может быть и так: квалификация еврокубков стартует, у нас в стране ничего не меняется, выборы вдогонку здесь еще накрывают... И многие клубы могут сказать: «А мы не хотим в Беларуси играть. А мы не собираемся туда ехать». И получится, что нужно будет играть или на нейтральном поле, или только в гостях, или – вообще не играть. Наш футбол могут просто поместить на карантин. И мы с этим ничего не сможем поделать.

Разговор о сборной тоже интересен. Когда свой матч с Грузией сыграет? Когда начнут пересекаться команды из разных стран? В июне ждем информации от УЕФА.

Вы спросите: а как лучше нам? Абсолютно всем нашим клубам трудно предугадать, лучше или нет, потому что, неоднократно критикуя уровень футбола, который демонстрируют наши ведущие коллективы, мы не можем заходить с позиции: «Черт подери, нас лишили выхода в групповой турнир!» Все это настолько на тоненького, что кто его знает. Если бы «Витебск» был – это было бы однозначно: «Заплатите нам деньги, да и Бог с ними, с этими еврокубками». Ну а нынешние наши представители вроде как могут посражаться. Но это опять же с большим знаком вопроса.

Ждем решения, но что-то мне не верится, что у нас все состоится в этом году», – сказал Ходасевич.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич считает, что белорусские клубы могут не принять участие в квалификации еврокубков в этом сезоне.
 
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