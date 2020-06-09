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Майка Ричардс о расизме: «Даже сейчас женщины держат сумку покрепче, когда я просто прохожу рядом»

09.06.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший защитник «Манчестер Сити», «Астон Виллы» и сборной Англии Майка Ричардс рассказал о предрассудках в британском обществе.

«Даже сейчас, когда я прохожу рядом, женщины берут сумку в руки покрепче. Я просто иду по улице, а люди оборачиваются и смотрят на меня, будто я какой-то пришелец.

Сложно объяснить. Люди говорят: «Ой, да дело вовсе не в расе». Но глубоко-глубоко внутри можно ощутить это чувство.

У меня есть несколько белых друзей, и сейчас они начинают понимать, что я на самом деле чувствую. Не скажу, что они слепы, в обычное время они этого не могут заметить», – сказал Ричардс.

25 мая в США погиб темнокожий Джордж Флойд. Его задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.

Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.

В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве. Но беспорядки продолжились и в ряде городов переросли в погромы.

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Бывший защитник «Манчестер Сити», «Астон Виллы» и сборной Англии Майка Ричардс рассказал о предрассудках в британском обществе.
 
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