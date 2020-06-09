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Большое интервью с руководителем ФК "Динамо-Брест" в "Спорт-кадре"

09.06.2020 12:52 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Чемпион Беларуси "Динамо-Брест" испытывает финансовые проблемы. Однако глава клуба Александр Зайцев в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заверил, что долги будут погашены. Кроме того, Зайцев не видит оснований менять тренерский штаб во главе с Сергеем Ковальчуком. 
Первая часть большого интервью с Александром Зайцевым  выйдет сегодня в программе "Спорт-кадр" на "Беларусь 5" в 21:55. 

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Чемпион Беларуси "Динамо-Брест" испытывает финансовые проблемы. Однако глава клуба Александр Зайцев в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заверил, что...
 
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