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Большое интервью с руководителем ФК "Динамо-Брест" в "Спорт-кадре"
09.06.2020 12:52 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЧемпион Беларуси "Динамо-Брест" испытывает финансовые проблемы. Однако глава клуба Александр Зайцев в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заверил, что долги будут погашены. Кроме того, Зайцев не видит оснований менять тренерский штаб во главе с Сергеем Ковальчуком.
Первая часть большого интервью с Александром Зайцевым выйдет сегодня в программе
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Чемпион Беларуси "Динамо-Брест" испытывает финансовые проблемы. Однако глава клуба Александр Зайцев в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заверил, что...
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