Евгений Савин: «Жаль, что БАТЭ меня не понял. Я дико расстроился. Потратил столько времени»

Источник материала: Tribuna.com

Российский блогер поделился мнением о БАТЭ и неудачной поездке в Лондон, передает «Прессбол».

- Ты снял в Беларуси два выпуска. Хотя, насколько знаю, хотел приехать еще раньше — когда играл с .

– Да. Но в Борисове тогда отказали. БАТЭ ответил: мол, зима, будет плохая картинка, не те условия. А в итоге полный стадион — и к тому же победа. Видимо, люди тогда еще просто не поняли мой формат. Но было бы дико круто: Глеб победил «Арсенал». Ладно, говорю, давайте снимем выездной матч. Уже прилетел в Лондон. И мне сказали в БАТЭ, что Саша готов уделить только пятнадцать минут. Это очень мало.

К сожалению, ничего не получилось. Я дико расстроился. Потратил столько времени. Выпил в английском пабе пятнадцать пива и полетел обратно в Россию. Ну ничего страшного, зато снял Глеба потом. К Сане никаких претензий. Жаль, что БАТЭ меня не понял. Клуб получил бы свой миллион просмотров — думаю, для Беларуси это очень много. А я получил бы классный «видос», как Глеб отвозил «Арсенал», – сказал Савин.

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