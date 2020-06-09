Александр Зайцев: «Не даю даже 50 процентов, что у Лички этот сезон был бы удачным»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского «Динамо» в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» объяснил назначение главным тренером команды.

– Не знаю, почему трансферную кампанию «Динамо» считают неудачной. Да, ушли , , . Там свои причины. Это жизнь.

У нас после времен «триджика» мало лет в развитии. Все нормально, поверьте. Надо смотреть в динамике. Не займем золото, займем серебро. Не займем серебро, займем бронзу. Не займем бронзу, возьмем Кубок в следующем году. Не возьмем Кубок, будем биться за медали в следующем сезоне. Все равно у нас будут титулы, медали. По-другому не мыслим.

– На чем было основано решение назначить Ковальчука главным тренером?

– У Лички закончился контракт. Не даю даже 50 процентов, что у Марцела этот сезон был бы удачным. Это опять же естественное развитие событий. Удержать всегда сложнее, чем завоевать.

Нас что-то в Марцеле устраивало, что-то не устраивало. Но это вопросы внутренней кухни. Необязательно всем все знать. Личка может интервью давать любые, это его право. Тем более, он отъехал на безопасное расстояние в Прагу и оттуда интервью дает. Я ничего говорить не буду.

Была внутренняя логика. Сергей Петрович был последним из тренеров, с которым я обсуждал эту возможность. Мы и над другими кандидатурами работали. Были уважаемые люди. Если кому-то и доверять чемпионскую команду, то человеку, который команду не бросал в самые тяжелые времена.

Ковальчуком всегда закрывали дырки. Он никогда не отказывался. Это его команда, его «Динамо». Он заслужил возглавить команду-чемпион. Он жил этим и именно благодаря этому человеку «Динамо» не вылетело в первую лигу, когда были самые темные времена.

С уважением отношусь к Петровичу. Может быть, он где-то не самый харизматичный. Но меня он совершенно устраивает по тактическим моментам. Как он видит футбол, как понимает.

Дело ведь не столько еще в тренере, сколько в команде. Имею в виду тренерский штаб. Нынешний тренерский штаб не слабее предыдущего. Может быть, хорошо, что у нас нет тренера-тирана или тренера-диктатора. Сложно представить, чтобы этот состав заставили маршировать, как на плацу. У меня больше плюсов по назначению Сергея Петровича, чем минусов, – сказал Зайцев.

Брестское «Динамо» войдет в тройку чемпионата Беларуси – здесь дают хороший кэф!