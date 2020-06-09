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Зайцев о брестском «Динамо»: «Сейчас радуемся тому, что пережили какое-то дно. Чуть не обанкротились»
09.06.2020 17:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель брестского «Динамо»
– С «Динамо» наделали много ошибок. Да, нам удалось завоевать много титулов за эти неполные четыре года. У нас было много ошибок, которые потихоньку исправляем.
«Динамо»
Остальное планировали добрать в Лиге чемпионов в попытке пробиться в групповой раунд. И таким образом выйти на ноль. А в следующем году постараться заработать.
Можно теперь это смело забывать. Ничего не будет. Потому что спонсоры или разбежались, или поставили на паузу. Я их прекрасно понимаю. У меня у самого в бизнесе были тяжелейшие времена.
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Вместо нулевого баланса у нас в этом году сплошные убытки и затраты. Сейчас радуемся тому, что пережили какое-то дно. Чуть не обанкротились. Было очень тяжело по финансам.
– Сейчас ситуация выправилась?
– Да. Сейчас и у меня по некоторым бизнесам полегче стало. И в коллективе стало полегче. С ребятами удалось найти общий язык. Пришло время, когда надо играть не только из любви к деньгам, но и из любви к футболу. Понятно, никто не отменял финансовый вопрос. Разберемся.
Радует, что после плохого морального состояния смогли нащупать хорошие моменты. Нравится этот ренессанс. Думаю, что он и в результат на футбольном поле выльется. В принципе, смотрим в будущее со сдержанным оптимизмом, – сказал Зайцев.
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Зайцев о брестском «Динамо»: «Сейчас радуемся тому, что пережили какое-то дно. Чуть не обанкротились»
Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о финансовой ситуации в команде.
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