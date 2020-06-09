Зайцев о брестском «Динамо»: «Сейчас радуемся тому, что пережили какое-то дно. Чуть не обанкротились»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского «Динамо» в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о финансовой ситуации в команде.

– С «Динамо» наделали много ошибок. Да, нам удалось завоевать много титулов за эти неполные четыре года. У нас было много ошибок, которые потихоньку исправляем.

«Динамо» – дорогой проект. Пандемия очень нас приземлила. Мы вынуждены были резко сократить затраты на клуб. Рассчитывали в этом сезоне быть в нулях по зарплатам. Не буду называть цифры. Скажу так, что мы собрали очень внушительную по белорусским меркам сумму от спонсоров и рекламодателей.

Остальное планировали добрать в Лиге чемпионов в попытке пробиться в групповой раунд. И таким образом выйти на ноль. А в следующем году постараться заработать.

Можно теперь это смело забывать. Ничего не будет. Потому что спонсоры или разбежались, или поставили на паузу. Я их прекрасно понимаю. У меня у самого в бизнесе были тяжелейшие времена.

Что касается еврокубков, ждем ближайшее заседание . Поймите, еврокубки все равно будут смещены. Многие ругают «Динамо» за отсутствие функционала, но мы пожертвовали началом сезона и на пик формы должны были выходить в августе. Основная ставка была сделана на еврокубки. Теперь даты сдвинут, и мы подойдем вряд ли в лучшей форме.

Вместо нулевого баланса у нас в этом году сплошные убытки и затраты. Сейчас радуемся тому, что пережили какое-то дно. Чуть не обанкротились. Было очень тяжело по финансам.

– Сейчас ситуация выправилась?

– Да. Сейчас и у меня по некоторым бизнесам полегче стало. И в коллективе стало полегче. С ребятами удалось найти общий язык. Пришло время, когда надо играть не только из любви к деньгам, но и из любви к футболу. Понятно, никто не отменял финансовый вопрос. Разберемся.

Радует, что после плохого морального состояния смогли нащупать хорошие моменты. Нравится этот ренессанс. Думаю, что он и в результат на футбольном поле выльется. В принципе, смотрим в будущее со сдержанным оптимизмом, – сказал Зайцев.

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