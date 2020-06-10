Главный тренер «Полоцка»: «Хотели костюмы купить, но штрафы от АБФФ все испортили, нужно их оплачивать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Сергей Смолявок порассуждал о судействе во второй лиге.

– Есть нюансы и по судейству. Арбитр, который нас в Могилеве судил, работал изумительно. Но когда он в Жлобине нас судил, просто убил команду. Ну что от них хотеть? Они сами зеленые, от них много требуют. Они раздают желтые карточки направо-налево...

Вот сейчас два штрафа пришло на 405 рублей. А нам же ничего не платят, мы любительский клуб. Райисполком с отделом спорта обеспечивают транспортом – ездим на маршрутке. Дают на питание (20 рублей на человека), хватает немного. Форму сейчас я лично за свои деньги купил, пришла уже. Так что сегодня будем в цветах города играть. Хотели костюмы купить, но штрафы все испортили, нужно их оплачивать. Я с парнями поговорил, решили по 10 рублей скинуться.

– Откуда эти штрафы?

– 5 желтых карточек – штраф, прямая красная – 50 базовых. Мы любители, мы не должны таких денег платить. Мы зарплаты не получаем. Травят команды. Ты же посмотри, почему в прошлом году «Узда» во второй лиге играла, а в этом году ее нет?..

Я Белову (куратор второй лиги) звоню, говорю: «Не «садите» нас на деньги, мы любительский клуб. Если вы хотите, чтобы клуб был в следующем году, принимайте нормальные решения». Такое чувство, что федерация не заинтересована в футболе.

То, что город помогает, уже хорошо. Мэр поддерживает. Будем надеяться, что это не останется только на словах. Отдел спорта предоставит нам лицевой счет, на который мы бы смогли спонсорскую поддержку перечислять. Ты посмотри, ни одной рекламы на стадионе. Идет съемка матчей на всю страну, можно развесить рекламные баннеры, пожалуйста. Будем прорабатывать это. Жду, когда бухгалтеры мне предоставят счет, покатаемся по предприятиям, может кто и поможет, – сказал Смоляков.

Футбол в самом древнем городе Беларуси: стадион на месте замка, яркие фанаты и команда, которая не унывает, несмотря на трудности

В последних 4 матчах «Шахтер» забивает первым. На этот исход с БАТЭ дают кэф больше 2!