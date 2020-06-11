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Александр Мишин: «Хочется, чтобы «Строитель» выступал в российском чемпионате. Но для этого нет необходимых средств»
11.06.2020 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель «Минска» (мужская команда «Строитель» и женская –
– Почему несколько лет назад вместо
– У меня до сих пор обида на руководство федерации того времени. Знаете, с какой формулировкой нас сняли с турнира и заменили «Шахтером»?! «Вы скучно проводите домашние туры». На тот момент – сезон 2011/2012 – солигорчане даже не вошли в тройку призеров чемпионата страны. Тогда «горняки» начали приглашать наших игроков, кто-то уходил, но мы чемпионство удерживали еще четыре года подряд. Не помогали «Шахтеру» и многочисленные легионеры.
Считаю, теми манипуляциями погубили проект участия белорусской команды в чемпионате России. Если бы «Минчанка» в 2018 году не добралась до финала Кубка ЕКВ, руководство города не обратило бы на нас внимания — не факт, что команда выступала бы в российской Суперлиге. Хотя руководство Всероссийской федерации волейбола за три года до этого звало нас к себе играть. Хочется, чтобы «Строитель» выступал в российском чемпионате. Но понимаю: для этого нет необходимых средств и пока у нас не хватает игроков нужного уровня, – сказал Мишин.
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Александр Мишин: «Хочется, чтобы «Строитель» выступал в российском чемпионате. Но для этого нет необходимых средств»
Председатель «Минска» (мужская команда «Строитель» и женская – «Минчанка») Александр Мишин рассказал о желании клуба выступать в российской лиге.
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