Давид Тве: «Все говорили: «О, какой он талантливый игрок!» Но только Юревич сделал из меня профессионала»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Энергетика-БГУ» Дэвид Тве поделился мнением о белорусском специалисте , сообщает « Беларусь 1».

– лучший возможный выбор для моих соотечественников. Клуб помогает молодым игрокам. В команде мы проходим школу жизни, причем не только футбольную. Философия здесь такова: даже если у тебя есть все, чего ты только можешь пожелать, ты все равно должен достигнуть еще большего. Поэтому для африканских легионеров этот клуб, этот главный тренер – лучшее, что может случиться.

Когда я приехал в Беларусь, все говорили: «О, какой он талантливый игрок!» Но только Анатолий Юревич сделал из меня профессионала. Поэтому я максимально благодарен ему», – сказал Тве.

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