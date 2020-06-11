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Давид Тве: «Все говорили: «О, какой он талантливый игрок!» Но только Юревич сделал из меня профессионала»
11.06.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Энергетика-БГУ» Дэвид Тве поделился мнением о белорусском специалисте
Когда я приехал в Беларусь, все говорили: «О, какой он талантливый игрок!» Но только Анатолий Юревич сделал из меня профессионала. Поэтому я максимально благодарен ему», – сказал Тве.
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Давид Тве: «Все говорили: «О, какой он талантливый игрок!» Но только Юревич сделал из меня профессионала»
Полузащитник «Энергетика-БГУ» Дэвид Тве поделился мнением о белорусском специалисте Анатолии Юревич, сообщает «Беларусь 1».
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