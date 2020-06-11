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Давид Тве: «Все говорили: «О, какой он талантливый игрок!» Но только Юревич сделал из меня профессионала»

11.06.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Энергетика-БГУ» Дэвид Тве поделился мнением о белорусском специалисте Анатолии Юревич, сообщает «Беларусь 1».

«Энергетик» – лучший возможный выбор для моих соотечественников. Клуб помогает молодым игрокам. В команде мы проходим школу жизни, причем не только футбольную. Философия здесь такова: даже если у тебя есть все, чего ты только можешь пожелать, ты все равно должен достигнуть еще большего. Поэтому для африканских легионеров этот клуб, этот главный тренер – лучшее, что может случиться.

Когда я приехал в Беларусь, все говорили: «О, какой он талантливый игрок!» Но только Анатолий Юревич сделал из меня профессионала. Поэтому я максимально благодарен ему», – сказал Тве.

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Полузащитник «Энергетика-БГУ» Дэвид Тве поделился мнением о белорусском специалисте Анатолии Юревич, сообщает «Беларусь 1».
 
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