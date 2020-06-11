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11.06.2020 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Проекту Tribuna.com, который в 2010 году начинался как Goals.by, исполнилось 10 лет. За это время на платформе появилось примерно 714 тысяч новостей, более 188 тысяч постов и приблизительно 2,6 миллионов комментариев. Пользователи поставили почти 10 миллионов плюсов и около 3 миллионов минусов.

За все это время пользователи просмотрели более 850 миллионов страниц. На это у них ушло 142 миллиона минут. Если бы этим занимался один человек, то ему пришлось бы потратить на это 271 год.

Мы продолжаем доставлять контент во все платформы, которые интересуются белорусским спортом. Количество наших подписчиков в социальных сетях составляет более 150 тысяч, а количество просмотров в ютуб-канале «Честнок» вот-вот перевалит за отметку в 3 миллиона.

Сегодня нам особенно важно сказать спасибо каждому нашему пользователю. Неважно, вы с нами все эти 10 лет или присоединились недавно. Без вас не было бы ничего. Самое главное достижение проекта за эти 10 лет – это вы, наша аудитория. Мы чертовски рады, что Tribuna.com стала и остается главным спортивным комьюнити в Беларуси. Дальше – больше.

Спасибо – и приходите еще!


 
Теги: Новости
 
 
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Проекту Tribuna.com, который в 2010 году начинался как Goals.by, исполнилось 10 лет.
 
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