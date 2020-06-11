Исаев о выборах: «Честно говоря, мне стыдно. Стыдно и немножко обидно. Делают они, а стыдно мне»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент прокомментировал ситуацию вокруг «Белгазпромбанка». Отметим, что сегодня в головной офис компании пришли сотрудники ДФР. Ранее этот банк возглавлял претендент в президенты Виктор Бабарико . Также сообщается, что обыски проходят у людей, связанных с Бабарико. Валерий Исаев является членом инициативной группы Виктора Бабарико.

– Честно говоря, мне стыдно. Стыдно и немножко обидно. Делают они, а стыдно мне, честно говоря. Грустно. Не знаю, какие тут эпитеты можно подобрать под то, что происходит. Скажу одно: все это делается зря. По-моему, этого делать не нужно было. Все, что делается сейчас – это, конечно... Очень тяжело сформулировать как-то. Ну, как... Нечего формулировать – это безобразие, конечно.

- А вам не страшно?

– А что страшно? Мне не страшно, мне стыдно. Мне стыдно за то, что они делают.

- Вы человек в белорусском футболе, скажем так, оппозиционных взглядов, ваши футбольные оппоненты могут этим воспользоваться. Не страшно за это?

– Если мы говорим про футбол, то как они воспользуются, мои оппоненты в футболе. Вот мои оппоненты не в футболе могут, судя по тому, что происходит в банке. Может быть, кому-то взбредет в голову с такими людьми, как я, воевать, но если уже с такими людьми воевать, как я, тогда точно не хватит тюрем в стране, потому что поверьте мне: я не оппозиционер и не отношу себя по многим причинам к ней.

Но в футболе какая может быть оппозиция. Вот вы чего задаете мне постоянно вопросы, потому что я, в отличии от других, не футбольный функционер, я не состою ни у кого на службе, не выполняю ничьи директивы, поэтому... Я черное называю черным, а белое называю белым. Наверное, поэтому вы мне звоните и просите, чтобы я дал какой-то комментарий. Ну, в футболе мне точно нечего бояться, потому что я ни от кого не завишу.

А что касается другого – это очень печально, если за свою точку зрения, за свою позицию мы будем вынуждены... Еще раз говорю, если к таким, как я, начнут ходить и применять меры, то таких очень много.

Я думаю, что увидели голосование по Бабарико – и, как мне кажется, это неправильная реакция. Ну, увидели и увидели. Возьмите там 40% выиграйте или 50% - и не будет никакой катастрофы, а, наоборот, будет все нормально.

- Если 40%, то будет второй тур. У нас надо набрать 50% плюс 1 голос.

– Я уже имею в виду окончательные итоги, где останутся, к примеру, два кандидата. У одного будет 40%, а у второго – 30%, ну, и хорошо, по закону. Все люди будут довольны, что они проголосовали, высказали свою точку зрения – и все. А что толку от того, что сейчас все знают, за кого они голосовали, а нам будут втирать, что вся страна думает по-другому. Нет, сейчас же все увидели на самом деле, что много людей, которые хотят что-то изменить в своей жизни. Зря так поступают с этими кандидатами. Я не вижу в этом никакой необходимости. Никакой. Нет для этого никаких предпосылок в стране для того, чтобы таким образом поступать с кандидатами в кандидаты, которые абсолютно законно получили этот статус, – сказал Исаев.

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