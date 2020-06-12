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Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» сыграет с «Лейпцигом», «Боруссия» и «Бавария» проведут матчи в уик-энд
12.06.2020 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня
В субботу
В воскресенье
31-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Бундеслига вернулась! Готов ставить на «Баварию», «Боруссию» и «Лейпциг»?
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Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» сыграет с «Лейпцигом», «Боруссия» и «Бавария» проведут матчи в уик-энд
Сегодня «Хоффенхайм» сыграет с «РБ Лейпцигом» в 31-м туре Бундеслиги.
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