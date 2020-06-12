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Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» сыграет с «Лейпцигом», «Боруссия» и «Бавария» проведут матчи в уик-энд

12.06.2020 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня «Хоффенхайм» сыграет с «РБ Лейпцигом» в 31-м туре Бундеслиги.

В субботу «Падерборн» примет «Вердер», «Фортуна» – «Боруссию» Дортмунд, «Бавария» сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах.

В воскресенье «Майнц» сыграет против «Аугсбурга», «Шальке» примет «Байер».

Чемпионат Германии

31-й тур

Хоффенхайм – РБ Лейпциг
Дата проведения
12 июня, 21.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Падерборн – Вердер
Дата проведения
13 июня, 16.30, «Бентелер-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Кельн – Унион Берлин
Дата проведения
13 июня, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика

 

Герта – Айнтрахт Ф
Дата проведения
13 июня, 16.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика

 

Фортуна – Боруссия Д
Дата проведения
13 июня, 16.30, «Меркур Шпиль-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Вольфсбург – Фрайбург
Дата проведения
13 июня, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Бавария – Боруссия М
Дата проведения
13 июня, 19.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Майнц – Аугсбург
Дата проведения
14 июня, 16.30, «Опель-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Шальке – Байер
Дата проведения
14 июня, 19.00, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Бундеслига вернулась! Готов ставить на «Баварию», «Боруссию» и «Лейпциг»?

 
 
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