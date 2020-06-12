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Юрий Поклад: «Руденок переведен в дубль. Кроме молодежи, в основном составе сейчас только Плотников и Помазан»
12.06.2020 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор минского
– На этой неделе мы подписали еще одного голкипера. Прокомментируйте этот трансфер.
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– Прямо сейчас в нашем ростере уже пять вратарей: Плотников, Руденок, два молодых голкипера: Шпаковский и Шапко, и сам Помазан.
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– В таком случае прямо сейчас Плотников остается нашим первым вратарем, учитывая, что Помазан может быть заявлен лишь после первого круга?
– Да. Более того, хочу добавить, что Максим является одним из лучших и самых прогрессирующих голкиперов Беларуси. Вспомните прошлый сезон, который он провел очень хорошо и был по праву признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне. Плотников является кандидатом в национальную сборную Беларуси и мы уверены, что Максим и дальше будет прогрессировать, а его уровень будет только расти, – сказал Поклад.
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Юрий Поклад: «Руденок переведен в дубль. Кроме молодежи, в основном составе сейчас только Плотников и Помазан»
Спортивный директор минского «Динамо» Юрий Поклад прокомментировал подписание голкипера Евгения Помозана.
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