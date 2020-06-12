Юрий Поклад: «Руденок переведен в дубль. Кроме молодежи, в основном составе сейчас только Плотников и Помазан»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор минского прокомментировал подписание голкипера Евгения Помозана.

– На этой неделе мы подписали еще одного голкипера. Прокомментируйте этот трансфер.

– хорошо знаком нашему тренерскому штабу. Вместе с и Евгением Ивановым Помазан работал в краснодарской «Кубани». Сейчас же мы его подписали с прицелом на то, чтобы создать хорошую конкуренцию во вратарской линии.

– Прямо сейчас в нашем ростере уже пять вратарей: Плотников, Руденок, два молодых голкипера: Шпаковский и Шапко, и сам Помазан.

– переведен в дубль. Поэтому, кроме молодежи в основном составе сейчас остаются только Плотников и Помазан. Кто будет играть и кто будет первым номером – зависит исключительно от ребят. Решение же будет принимать исключительно тренерский штаб, а не журналисты, которые с уверенностью заявляют о том, кто будет №1, и не те посторонние люди, пытающиеся дестабилизировать ситуацию в команде.

– В таком случае прямо сейчас Плотников остается нашим первым вратарем, учитывая, что Помазан может быть заявлен лишь после первого круга?

– Да. Более того, хочу добавить, что Максим является одним из лучших и самых прогрессирующих голкиперов Беларуси. Вспомните прошлый сезон, который он провел очень хорошо и был по праву признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне. Плотников является кандидатом в национальную сборную Беларуси и мы уверены, что Максим и дальше будет прогрессировать, а его уровень будет только расти, – сказал Поклад.

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