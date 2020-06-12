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Чемпионат Беларуси. 13-й тур. «Ислочь» в гостях у «Минска», «Городея» – «Слуцк»

12.06.2020 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Беларуси

13-й тур

Минск – Ислочь
Дата проведения
12 июня, 18.00, «Трактор»
Онлайн матча
Городея – Слуцк
Дата проведения
12 июня, 20.00, «Городея»
Онлайн матча
Неман – Смолевичи
Дата проведения
13 июня, 16.00, «ЦСК Неман»
Онлайн матча
Торпедо-БелАЗ – Динамо Брест
Дата проведения
13 июня, 18.00, «Торпедо»
Онлайн матча
Динамо Минск – Славия
Дата проведения
13 июня, 20.00, «Динамо»
Онлайн матча
Энергетик-БГУ – Белшина
Дата проведения
14 июня, 16.00, «Городской стадион»
Онлайн матча
Рух Брест – Витебск
Дата проведения
14 июня, 18.00, «ОСК Брестский»
Онлайн матча
БАТЭ – Шахтер
Дата проведения
14 июня, 20.00, «Борисов-Арена»
Онлайн матча

Таблица чемпионата Беларуси

Статистика чемпионата Беларуси

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Чемпионат Беларуси 13-й тур Таблица чемпионата Беларуси Статистика чемпионата Беларуси Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
 
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