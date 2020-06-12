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Новые правила для ралли "Дакар"
12.06.2020 20:06 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОрганизаторы престижного ралли-рейда "Дакар" рассказали о новых правилах. Теперь штурманы будут получать дорожную карту с маршрутом только утром в день прохождения спецучастка. Ранее их выдавали накануне вечером, и некоторые ассистенты пилотов не спали ночью, чтобы все изучить. Также теперь обязательна подушка безопасности для квадроциклов и мотоциклов, ведь только в этом году погибли два спортсмена.
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Организаторы престижного ралли-рейда "Дакар" рассказали о новых правилах. Теперь штурманы будут получать дорожную карту с маршрутом только утром в день...
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