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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые правила для ралли "Дакар" Организаторы престижного ралли-рейда "Дакар" рассказали о новых правилах. Теперь штурманы будут получать дорожную карту с маршрутом только утром в день...

Организаторы престижного ралли-рейда "Дакар" рассказали о новых правилах. Теперь штурманы будут получать дорожную карту с маршрутом только утром в день прохождения спецучастка. Ранее их выдавали накануне вечером, и некоторые ассистенты пилотов не спали ночью, чтобы все изучить. Также теперь обязательна подушка безопасности для квадроциклов и мотоциклов, ведь только в этом году погибли два спортсмена.