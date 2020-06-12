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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стадиону "Динамо" - 86 лет Пусть дата не круглая, но возраст почтенный - вызывает уважение к истории нашего знаменитого комплекса. Ведь главная арена Беларуси всегда шла в ногу со временем....

Пусть дата не круглая, но возраст почтенный - вызывает уважение к истории нашего знаменитого комплекса. Ведь главная арена Беларуси всегда шла в ногу со временем. Послевоенная реконструкция подарила стадиону вместительные трибуны - до 35 тысяч зрителей. А также знаменитый фасад в римском стиле и арку с колоннами на центральном входе по проекту архитектора Михаила Барща - ее можно наблюдать и сегодня.Время менялось, как и развивался спорт на планете. Многие хорошо помнят стадион с навесной трибуной. Специально к Олимпийским играм в Москве (а как известно - главные летние Игры принимали и другие советские города, в том числе и Минск), прошла еще одна знаковая реконструкция. Теперь добавилось еще 15 тысяч мест, и одновременно трибуны смогли принимать сразу 50 тысяч зрителей. Новое табло, осветительные мачты. И монументальная композиция "Бег" - архитектора и скульптора Валентина Занковича.Еще одно преображение ожидало "Динамо" - ко II Европейским играм стадион полностью модернизировали. Но при этом сохранили важные исторические детали.Для этого пришлось немало потрудиться. Особенно - в сохранении аркады, которая с годами серьезно пострадала. Теперь же "Динамо" доступен для зрителей и в любую погоду - над трибунами впервые появился козырек по всему периметру. Над стадионом стали возвышаться новые мачты отечественного производства. Все это позволило "Динамо" получить от Международной ассоциации легкоатлетических федераций сертификат наивысшей первой категории, и высшую четвертую категорию Союза европейских футбольных ассоциаций. И, конечно, церемонии открытия и закрытия II Европейских игр, а также матчевая встреча Европа - США заставили говорить о нашем «Динамо» буквально во всем мире. Впрочем, планы у стадиона еще более амбициозные. О знаменитом имениннике -Зажжение олимпийского огня и 7 Игр футбольного турнира в рамках Олимпиады 1980 года, главное событие стадиона "Динамо" в ХХ веке. Впереди же Арене, которую открыли 12 июня 1934 года, предстояло стать центральной спортивной площадкой Европы. Для этого потребовалось масштабная реконструкция. Александр Лукашенко открывал стадион после колоссального преображения! Спорткомплекс получил высшие оценочные категории от УЕФА и ИААФ. А уже через год стадион стал центральной площадкой II Европейских игр! Получив мировое признание и такой заряд энергии - спорткомплекс блестяще организовал и принял матчевую встречу Европа - США. А уже в следующем году ждет участников командного чемпионата Европы по легкой атлетике в Суперлиге.Пока же не менее важная работа - сделать стадион центральным местом отдыха для горожан и гостей столицы. В Аренду сдаются помещения, уже доступны услуги теннисных кортов и сауны - цель, прежде всего, зарабатывать. Разумеется, свой офис на стадионе получил и футбольный клуб "Динамо". Вернулась на "Динамо" в сентябре и одноименная легендарная СДЮШОР № 3 воспитанниками которой в своем время стали Александр Глеб, Валентин, Белькевич, Михаил Мархель, Александр Хацкевич.В новейший истории стадиона уже сформировался и свой музей - пул трофеев пока находится в кабинете Станислава Возняка, здесь майки тех футболистов и команд, которые тренировались на арене. Включая Джерси Челси. А это святая святых Арены - центр управления экранами стадиона. Вход строго по отпечатку пальца. В свой 1987-й год стадион "Динамо" входит в отличной форме, но то ли еще будет. Уже в этом году посетителей Арены ждут сольные концерты именитых групп и артистов, в июле здесь пройдет чемпионат страны по легкой атлетике, завтра футбольное "Динамо" примет "Славию" в рамках первенства Беларуси. С днем рождения "Динамо" - спасибо за эмоции!