Александр Кокорин: «Скучал дома, включил ТВ, а там чемпионат Беларуси. Смотрел игры Мили. У него специфические движения»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард , принадлежащий , рассказал в прямом эфире канала «Кент», что смотрит чемпионат Беларуси.

«Да, я смотрел чемпионат, смотрел игры Мили (Артема Милевского — Tribuna.com).

Скучал дома, включил спорт по ТВ, а там чемпионат Беларуси. С Милей мы незнакомы, но, зная тебя, могу представить, какой он человек. Когда есть возможность, посматриваю игры обязательно. У Мили такие специфические движения, пластичные. Не знаю, на кого он похож», – сказал Кокорин.

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