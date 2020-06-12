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Александр Кокорин: «Скучал дома, включил ТВ, а там чемпионат Беларуси. Смотрел игры Мили. У него специфические движения»
13.06.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард
«Да, я смотрел чемпионат, смотрел игры Мили (Артема Милевского — Tribuna.com).
Скучал дома, включил спорт по ТВ, а там чемпионат Беларуси. С Милей мы незнакомы, но, зная тебя, могу представить, какой он человек. Когда есть возможность, посматриваю игры обязательно. У Мили такие специфические движения, пластичные. Не знаю, на кого он похож», – сказал Кокорин.
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Александр Кокорин: «Скучал дома, включил ТВ, а там чемпионат Беларуси. Смотрел игры Мили. У него специфические движения»
Форвард «Сочи» Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту», рассказал в прямом эфире канала Александра Алиева «Кент», что смотрит чемпионат Беларуси.
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