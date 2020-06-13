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Игорь Кузьменок: «Считаю, в «Ислочи» собраны одни из лучших футболистов страны на позиции защитника»

13.06.2020 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Ислочи» Игорь Кузьменок подвел итог матча с «Минском» (1:0).

– Считаю, победили заслуженно. Терпели, создавали моменты и забили гол. Мы знали, что у «Минска» есть быстрые нападающие: тот же Хващинский хорошо открывается за спину. Конечно, готовились к этому. Знали, как действуют атакующие игроки, поэтому нужно было плотно с ними действовать и не давать бить по воротам.

Оборона справилась с главной задачей, ведь мы не пропустили. В первом тайме забить не удалось, но были уверены, что отличимся после перерыва. Было видно, что «Минск» немного подсел. Очень рад, что у нас все сработало.

– Ты долго не играл за основной состав, а сейчас выходишь с первых минут во втором матче подряд. Это из-за серьезной конкуренции?

– У нас в команде очень большая конкуренция в защитной линии. Считаю, в «Ислочи» собраны одни из лучших футболистов страны на этой позиции. Я ждал своего шанса. От игры к игре взаимопонимание с партнерами становится все лучше и лучше, уже больше пониманию требования тренерского штаба, – сказал Кузьменок.

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Теги: Минск
 
 
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Защитник «Ислочи» Игорь Кузьменок подвел итог матча с «Минском» (1:0).
 
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