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Игорь Кузьменок: «Считаю, в «Ислочи» собраны одни из лучших футболистов страны на позиции защитника»
13.06.2020 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Ислочи»
– Считаю, победили заслуженно. Терпели, создавали моменты и забили гол. Мы знали, что у «Минска» есть быстрые нападающие: тот же Хващинский хорошо открывается за спину. Конечно, готовились к этому. Знали, как действуют атакующие игроки, поэтому нужно было плотно с ними действовать и не давать бить по воротам.
Оборона справилась с главной задачей, ведь мы не пропустили. В первом тайме забить не удалось, но были уверены, что отличимся после перерыва. Было видно, что «Минск» немного подсел. Очень рад, что у нас все сработало.
– Ты долго не играл за основной состав, а сейчас выходишь с первых минут во втором матче подряд. Это из-за серьезной конкуренции?
– У нас в команде очень большая конкуренция в защитной линии. Считаю, в
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Игорь Кузьменок: «Считаю, в «Ислочи» собраны одни из лучших футболистов страны на позиции защитника»
Защитник «Ислочи» Игорь Кузьменок подвел итог матча с «Минском» (1:0).
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