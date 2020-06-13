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"Городея" громит "Слуцк" 3:0

13.06.2020 13:30 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Городея" в сахарном дерби громит "Слуцк" - 3:0 - и поднимается на 13-ое место в турнирной таблице. У клуба 15 очков, столько же еще у трех клубов выше. Дубль оформил Сергей Архипов, точку во встрече поставил Кирилл Павлючек. Этот результат позволяет "Городее" обойти "Минск".  "Горожане" уступили 0:1 "Ислочи", но имеют две игры в запасе. 

 
Теги: Минск
 
 
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"Городея" в сахарном дерби громит "Слуцк" - 3:0 - и поднимается на 13-ое место в турнирной таблице. У клуба 15 очков, столько же еще у трех клубов выше. Дубль оформил Сергей...
 
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