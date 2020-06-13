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Без зрителей на трибунах. Матчем между "Ювентусом" и "Миланом" возобновили футбол в Италии

13.06.2020 13:44 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Полуфинальным кубковым матчем между "Ювентусом" и "Миланом" возобновили игру номер один в Италии без зрителей на трибунах. Это была ответная встреча, первая завершилась миром - 1:1 - на поле "россонери". Разошлись миром клубы и в Турине - 0:0. За счет мяча на выезде дальше шагнула «Старая синьора», на 16-й минуте, к слову, Криштиану Роналду не реализовал пенальти. За вторую путевку в финал сегодня будут спорить "Наполи" и "Интер".

 
 
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Полуфинальным кубковым матчем между "Ювентусом" и "Миланом" возобновили игру номер один в Италии без зрителей на трибунах. Это была ответная встреча, первая...
 
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