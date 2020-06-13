Геворкян о власти Лукашенко: «Если будем сравнивать по спортивным объектам, то такого не было. Этих хоккейных дворцов не было – появились. Не будем говорить: хорошо это или плохо»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер польского клуба «Подлясье» из Бяла-Подляски, экс-главный тренер брестского «Динамо» Владимир Геворкян порассуждал о достижениях на посту президента Беларуси.

– Если подводить итог 26-и лет правления Лукашенко, то что он сделал для нашего спорта хорошего? В частности, для футбола?

– Если будем сравнивать по спортивным объектам, то такого не было. Этих хоккейных дворцов не было – появились. Не будем говорить: хорошо это или плохо. Да, дорогой вид спорта. Объекты эти появились. Может быть, лучше надо было построить футбольные манежи и искусственные поля, потому что все-таки футбол более дешевый вид спорта, чем хоккей, правильно? Содержание дворцов и все эти дела. Особенно для родителей, которые повели детей на хоккей, – там же не бесплатно. Если б они были бы бесплатные (кто хотел бы, тот бы и играл в хоккей) – пришел, а у него и амуниция есть, коньки есть, то масштабность была бы совсем другая.

Купить трусы, майку и бутсы, и мяч – это одно. А купить одни коньку... А ноги растут – это совсем другое. И не каждый ребенок, у которого одна мама или один папа, или малообеспеченная семья, то даже если б он хотел пойти покататься, то он не может покататься: ездить там 5 раз в неделю тренировки. В хоккее не будешь тренироваться два раза в неделю. Но дворцы есть. Содержат их городские бюджеты.

А футбольные манежи? Я по Бресту сужу. За это время у нас появилось 3 искусственных поля.

– Это много или мало?

– Я работаю в Бяла-Подляске. За это же время, потому что я работал там и в 2012 году, поэтому возьмем за 10 лет в Бяла-Подляске. Я вам скажу так: искусственное поле есть стандартных размеров. Там 40 тысяч жителей живет. Маленьких площадок, где 5 на 5 или 6 на 6 играют, там их штук шесть. Построили новое футбольное поле с подогревом, с освещением, с поливом. У нас в Бресте подогрева нет – это высшая лига. А там команда третьей лиги.

Также там есть детская академия. На эту академию федерация дает 10 тысяч долларов в месяц на развитие, популяризацию, поддержание. Это помимо того, что дает город.

– А родители дают что-нибудь?

– Родители там взносы платят. Помню, что раньше были взносы 5-10 злотых в месяц, грубо говоря, 2,5 доллара.

В этой академии есть 6 натуральных полей хорошего качества с поливом и освещением. Это 40 тысяч население. Вот инфраструктура 40-тысячного города. Я не говорю уже про спортзалы.

Я вам рассказал про минимум этой инфраструктуры, да. Она нормальная?

– Да, по сравнению с нашей – это вообще супер.

– Представьте, это у нас Кобрин. Мы Кобрин во вторую лигу заявить не можем. Заинтересованных нет. Вот отношение. Возьмем Пружаны. Берем города, где на сегодняшний день есть хоккейные дворцы – там нет хоккейной команды. Для них головная боль, как содержать эти дворцы.

А если бы там построили б манежи с искусственным полем, то, наверное, дети с окрестных деревень все туда ездили б – и кто-то бы попал в другие академии. Круглый год можно было б заниматься там.

Вы говорили про 26 лет, а я вам рассказал, что произошло, грубо говоря, за 10 лет в этом маленьком городке (в Бяла-Подляске). Но у нас же тоже перед этим ничего не было. У нас страна больше. У нас там помощь другая. Можно как хочешь повернуть. Самое главное, чтобы не пришли люди, которые были далекие... Тут же не может быть, что экономика хорошо, а спорт плохо или наоборот – спорт хорошо, а экономика плохо. Тут же все взаимосвязано. Все должно гармонично развиваться. Если будет все в экономике здорово, то значит и спорту будет хорошо.

Но мы должны понимать, что спорт – политика. Если мы не будем сегодня вообще поддерживать спорт... Правильно когда-то Лукашенко говорил, что один чемпион мира или пловчиха дают политического эффекта больше, чем, может, что-нибудь другое, – сказал Геворкян.

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