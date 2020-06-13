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Людас Румбутис: «Одна проблема у брестского «Динамо» – это Кики в обороне. Он чудит без баяна»
14.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный специалист
«Динамо» Брест очень грамотно построило игру двух крайних защитников. Они настолько активно, они настолько хорошо подключаются и по делу подключаются. Одна проблема у них есть – это Кики в обороне. Он чудит без баяна», – сказал Румбутис в эфире «
Отметим, что Габи Кики в игре против «Торпедо-БелАЗ»
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Футбольный специалист Людас Румбутис поделился мнением об игре брестского «Динамо».
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