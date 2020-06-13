Людас Румбутис: «Одна проблема у брестского «Динамо» – это Кики в обороне. Он чудит без баяна»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный специалист поделился мнением об игре брестского «Динамо».

«Динамо» Брест показывает сейчас очень хороший футбол. Я уже говорил, что у них заработал второй фланг. Когда не играл Печенин, все атаки шли через Юзепчука, то сейчас Печенин рвет этот фланг. И что сейчас делает Гордейчук? Он уже не подносчик снарядов, он уже играет в штрафной площадке, он уже начинает играть на рояле. Так же как Савицкий, так же как и Быков, который играет справа. Раньше им надо было все пройти, подать. Сейчас же они на исполнительских ролях.

«Динамо» Брест очень грамотно построило игру двух крайних защитников. Они настолько активно, они настолько хорошо подключаются и по делу подключаются. Одна проблема у них есть – это Кики в обороне. Он чудит без баяна», – сказал Румбутис в эфире « Беларусь 5 ».

Отметим, что Габи Кики в игре против «Торпедо-БелАЗ» получил красную карточку.

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