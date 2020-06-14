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Линекер о столкновениях фанатов с полицией в Лондоне: «Я вижу это дерьмо 30 лет. Эти люди разрушают футбол»

14.06.2020 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о столкновениях фанатов с полицией в Лондоне.

Линекер в твиттере отреагировал на видео, опубликованное журналистом BBC Домиником Кашани с места событий, который написал: «Футбольные фирмы/ультраправые протестующие бросают бутылки, банки и дымовые шашки в полицию и их лошадей на Парламентской площади. Любой, кого считают сотрудником медиа, находится под угрозой».

Бывший футболист критично высказался о фанатах.

«Я вижу подобное дерьмо каждое лето на футбольных турнирах уже более 30 лет. Удручает, что такое ассоциируется с футболом. Даже когда нет футбола, связь все равно остается.

Эти люди не футбольные болельщики. Они разрушают футбол для поклонников этого спорта», – написал Линекер.

Отметим, что в субботу, 13 июня, фанаты, в частности, представители движения The Democratic Football Lads Alliance, основанного болельщиком «Тоттенхэма», вышли защищать памятники от активистов движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»), которые портят монументы известным деятелям прошлого, связанными с работорговлей и олицетворяющими расизм.

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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о столкновениях фанатов с полицией в Лондоне.
 
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