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Линекер о столкновениях фанатов с полицией в Лондоне: «Я вижу это дерьмо 30 лет. Эти люди разрушают футбол»
14.06.2020 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший нападающий сборной Англии
Линекер в твиттере отреагировал на видео, опубликованное журналистом BBC Домиником Кашани с места событий, который написал: «Футбольные фирмы/ультраправые протестующие бросают бутылки, банки и дымовые шашки в полицию и их лошадей на Парламентской площади. Любой, кого считают сотрудником медиа, находится под угрозой».
Бывший футболист критично высказался о фанатах.
«Я вижу подобное дерьмо каждое лето на футбольных турнирах уже более 30 лет. Удручает, что такое ассоциируется с футболом. Даже когда нет футбола, связь все равно остается.
Эти люди не футбольные болельщики. Они разрушают футбол для поклонников этого спорта», – написал Линекер.
Отметим, что в субботу, 13 июня, фанаты, в частности, представители движения The Democratic Football Lads Alliance, основанного болельщиком «Тоттенхэма», вышли защищать памятники от активистов движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»), которые портят монументы известным деятелям прошлого, связанными с работорговлей и олицетворяющими
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Линекер о столкновениях фанатов с полицией в Лондоне: «Я вижу это дерьмо 30 лет. Эти люди разрушают футбол»
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о столкновениях фанатов с полицией в Лондоне.
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