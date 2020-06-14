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Артем Челядинский: «Со временем минское «Динамо» все-таки должно заявить о себе»
14.06.2020 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-игрок минского
- Когда минское «Динамо» станет страшным конкурентом для «Динамо» Брест и БАТЭ.
– Всегда хочется быть выше их. В любом чемпионате обыграть, в Кубке обыграть, но пока что что-то не получается. Может быть, какие-то моменты... Но, я думаю, что со временем «Динамо» все-таки должно заявить о себе, я считаю. Пройдет некоторое время, окрепнем мы – и все будет у нас хорошо, – сказал Челядинский в эфире «
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Экс-игрок минского «Динамо» Артем Челядинский считает, что скоро «бело-голубые» вернут себе лидирующие позиции в белорусском футболе.
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