Артем Челядинский: «Со временем минское «Динамо» все-таки должно заявить о себе»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-игрок минского считает, что скоро «бело-голубые» вернут себе лидирующие позиции в белорусском футболе.

- Когда минское «Динамо» станет страшным конкурентом для «Динамо» Брест и БАТЭ.

– Всегда хочется быть выше их. В любом чемпионате обыграть, в Кубке обыграть, но пока что что-то не получается. Может быть, какие-то моменты... Но, я думаю, что со временем «Динамо» все-таки должно заявить о себе, я считаю. Пройдет некоторое время, окрепнем мы – и все будет у нас хорошо, – сказал Челядинский в эфире « Беларусь 1 ».

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