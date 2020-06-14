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Футбол. Чемпионат Беларуси. "Белшина" победила "Энергетик-БГУ"

14.06.2020 19:50 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Аутсайдер чемпионата "Белшина" сенсационно побеждает "Энергетик-БГУ" в 13-м туре чемпионата страны. Дружина из Бобруйска победила "студентов" в гостях 1:0 благодаря точному удару Леонида Ковеля. Эта виктория стала первой для "Белшины" в сезоне, однако красно-черные с шестью баллами пока остаются на последнем месте турнирной таблицы.
 
 
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Аутсайдер чемпионата "Белшина" сенсационно побеждает "Энергетик-БГУ" в 13-м туре чемпионата страны. Дружина из Бобруйска победила "студентов" в гостях 1:0 благодаря...
 
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