ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

БАТЭ – «Шахтер». Филипенко остался в запасе, Милич и Лисакович выйдут с первых минут

14.06.2020 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы БАТЭ и «Шахтера» на матч 13-го тура чемпионата Беларуси.

БАТЭ: Чичкан, Настич, Я.Филипович, Волков, А.Филипович, Бага, Яблонский, Драгун, Стасевич(к), Нехайчик, Милич.

Запасные: Кудравец, Копитович, Бессмертный, Филипенко, Володько, Березкин, Скавыш, Дубайич.

Шахтер: Гутор(к), Антич, Хадаркевич, Сачивко, Бурко, Сзоке, Селява, Кендыш, Иванович, Баланович, Лисакович.

Запасные: Чесновский, Булычев, Ламбулич, Сотников, Луллаку, Диасамидзе, Подстрелов, Бодул.

Матч начнется в 20:00.

Tribuna.com проведет текстовую трансляцию встречи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны составы БАТЭ и «Шахтера» на матч 13-го тура чемпионата Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Журналиста «Белсат» Путило не пустили на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Брест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика