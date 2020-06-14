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БАТЭ – «Шахтер». Филипенко остался в запасе, Милич и Лисакович выйдут с первых минут
14.06.2020 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы
БАТЭ: Чичкан, Настич, Я.Филипович, Волков, А.Филипович, Бага, Яблонский, Драгун, Стасевич(к), Нехайчик, Милич.
Запасные: Кудравец, Копитович, Бессмертный, Филипенко, Володько, Березкин, Скавыш, Дубайич.
Шахтер: Гутор(к), Антич, Хадаркевич, Сачивко, Бурко, Сзоке, Селява, Кендыш, Иванович, Баланович, Лисакович.
Запасные: Чесновский, Булычев, Ламбулич, Сотников, Луллаку, Диасамидзе, Подстрелов, Бодул.
Матч начнется в 20:00.
Tribuna.com
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Стали известны составы БАТЭ и «Шахтера» на матч 13-го тура чемпионата Беларуси.
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