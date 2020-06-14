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Гутор установил новый личный рекорд по продолжительности «сухой» серии

14.06.2020 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Шахтера» Александр Гутор в матче с БАТЭ повторил личный рекорд по продолжительности «сухой» серии – 683 минуты.

В матче с борисовчанами Гутору понадобилось 8 минут для повторения достижения.  

Также серия вратаря продолжается. В первом тайме солигорский клуб выигрывает со счетом 1:0 у желто-синих.

 
 
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Вратарь «Шахтера» Александр Гутор в матче с БАТЭ повторил личный рекорд по продолжительности «сухой» серии – 683 минуты.
 
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