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Гутор установил новый личный рекорд по продолжительности «сухой» серии
14.06.2020 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь
В матче с борисовчанами Гутору понадобилось 8 минут для повторения достижения.
Также серия вратаря продолжается. В первом тайме солигорский клуб выигрывает со счетом 1:0 у желто-синих.
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Вратарь «Шахтера» Александр Гутор в матче с БАТЭ повторил личный рекорд по продолжительности «сухой» серии – 683 минуты.
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