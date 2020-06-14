Гутор установил новый личный рекорд по продолжительности «сухой» серии

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь в матче с повторил личный рекорд по продолжительности «сухой» серии – 683 минуты.

В матче с борисовчанами Гутору понадобилось 8 минут для повторения достижения.

Также серия вратаря продолжается. В первом тайме солигорский клуб выигрывает со счетом 1:0 у желто-синих.