Кирилл Альшевский: «Хорошая игра, много забитых мячей, много страсти, много спорных эпизодов»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал ничью с (2:2) в матче 13-го тура чемпионата Беларуси.

– Хорошая игра, много забитых мячей, много страсти, много спорных эпизодов. Две команды во многих эпизодах проявили характер. При этом игра была достаточно содержательная.

– Что говорили в перерыве команде, потому что БАТЭ после перерыва преобразился в лучшую сторону.

– Что нужно чуть добавить страсти. По большому счету план на игру, который был выбран, он работал. Нужно было в определенных эпизодах проявить чуть больше смелости что ли, больше здоровой агрессии.

– Можно ли говорить было о том, что во втором тайме БАТЭ стал играть шире, стал играть острее краями и за счет этого удалось растянуть оборону «Шахтера»?

– По сути после первого гола всегда начинается следствие. Понятно, что «Шахтер» хорошо исполнил свой стандарт и немножко внес определенные коррективы. Думаю, что если бы этого гола не последовало, то наш план работал бы лучше. Но опять же во втором тайме мы понимали, что время уходит. По сути в какой-то степени нам нечего было терять. Поэтому мы большими силами шли вперед, но при этом все равно достаточно балансировано играли.

Замены? Понимали, что по такой игре тяжело войти. Мы тяжело выбирали, кто выйдет на поле. Особенно линия атаки. Сделали выбор в пользу Милича. Но по такой игре даже Максу должно было непросто войти. Естественно, я рад, что он вышел, забил. Забил так, как мы нарабатывали. В совокупности этого – уже хорошо, – сказал Альшевский в эфире «Беларусь 5» .

БАТЭ сделал камбэк после слабого первого тайма и был близок к победе, но «Шахтер» спас очень спорный гол