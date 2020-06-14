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В среду вечером о белорусском футболе в рамках проекта "На контроле Президента"

15.06.2020 06:30 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы быть успешным в игре номер один, нужно строить современную инфраструктуру. Уже можно констатировать: проблема комфортных тренировок в осенне-зимний период практически решена. После того как в конце июля в Витебске возведут крытый манеж, каждый областной центр будет иметь отличную базу для подготовки. А что же еще нужно нашим футболистам для побед?

 
Теги: Витебск
 
 
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Чтобы быть успешным в игре номер один, нужно строить современную инфраструктуру. Уже можно констатировать: проблема комфортных тренировок в осенне-зимний период...
 
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