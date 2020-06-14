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Скрипченко о моменте с голом Подстрелова: «Безусловно, здесь нарушение правил»
14.06.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусские специалисты Вадим Скрипченко и Владимир Корытько в эфире
В моменте с голом
Владислав Татур: Ну это результативная ошибка, которая лишила БАТЭ победы. Мы можем так говорить?
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Белорусские специалисты Вадим Скрипченко и Владимир Корытько в эфире «Беларусь 5» поделились мнением о голе «Шахтера» в ворота БАТЭ, при котором счет стал 2:2.
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