Скрипченко о моменте с голом Подстрелова: «Безусловно, здесь нарушение правил»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусские специалисты Вадим Скрипченко и Владимир Корытько в эфире «Беларусь 5» поделились мнением о голе «Шахтера» в ворота БАТЭ, при котором счет стал 2:2.

В моменте с голом вкатился в ноги вратарю , после чего мяч отскочил к Дмитрию Подстрелову, который сравнял счет. Игроки БАТЭ и тренерский штаб требовали у главного арбитра отмену гола.

: Давайте по фолу. Тут вопросов нет, это ошибка арбитра.

: На мой взгляд, здесь фол.

Владислав Татур: Ну это результативная ошибка, которая лишила БАТЭ победы. Мы можем так говорить?

: Да, безусловно, здесь нарушение правил, но я бы отметил действия Бодула. Вот вышел опытный футболист в линию атаки – и это нестандартное действие, передача пяткой поспособствовала тому, чтобы Сзоке был на ударной позиции. Да, нарушение правил, безусловно. Но сама комбинация – она была хороша.

БАТЭ сделал камбэк после слабого первого тайма и был близок к победе, но «Шахтер» спас очень спорный гол