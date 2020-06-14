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Скрипченко о моменте с голом Подстрелова: «Безусловно, здесь нарушение правил»

14.06.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусские специалисты Вадим Скрипченко и Владимир Корытько в эфире «Беларусь 5» поделились мнением о голе «Шахтера» в ворота БАТЭ, при котором счет стал 2:2.

В моменте с голом Юлиус Сзоке вкатился в ноги вратарю Антону Чичкану, после чего мяч отскочил к Дмитрию Подстрелову, который сравнял счет.  Игроки БАТЭ и тренерский штаб требовали у главного арбитра отмену гола.

Владислав Татур: Давайте по фолу. Тут вопросов нет, это ошибка арбитра.

Владимир Корытько: На мой взгляд, здесь фол.

Владислав Татур: Ну это результативная ошибка, которая лишила БАТЭ победы. Мы можем так говорить?

Вадим Скрипченко: Да, безусловно, здесь нарушение правил, но я бы отметил действия Бодула. Вот вышел опытный футболист в линию атаки – и это нестандартное действие, передача пяткой поспособствовала тому, чтобы Сзоке был на ударной позиции. Да, нарушение правил, безусловно. Но сама комбинация – она была хороша.

БАТЭ сделал камбэк после слабого первого тайма и был близок к победе, но «Шахтер» спас очень спорный гол

 
 
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Белорусские специалисты Вадим Скрипченко и Владимир Корытько в эфире «Беларусь 5» поделились мнением о голе «Шахтера» в ворота БАТЭ, при котором счет стал 2:2.
 
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