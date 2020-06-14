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Репортаж о самых ярких легионерах чемпионата Беларуси по футболу - 2020
15.06.2020 06:30 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTПока Европа сидела на карантине, белорусский чемпионат был единственным актуальным турниром для футбольных болельщиков. И в ходе прошедших уже фактически 14 туров было на что и на кого посмотреть. С точки зрения красоты на футбольном поле. Яркая, захватывающая дух командная игра - это самый главный принцип зрелищного футбола. Но без отдельных кудесников обращения с мячом здесь не обойтись. Именно о них наш следующий материал. Горячая армянская игра в нападении! Техничное и хладнокровное завершение атак в лучших традициях форвардов из Узбекистана. А также африканские танцевальные ритмы в линии полузащиты.
О самых ярких легионерах чемпионата Беларуси - 2020 репортаж нашего спортивного обозревателя Андрея Козлова. Судьба футболиста невероятно интересна, пусть и непростая. Как только открывается трансферное окно, игрок не знает, в какой команде, в каком городе, в какой стране и даже на каком континенте будет заниматься главным делом своей жизни. И здесь спасает родная музыка, средства связи, которые значительно облегчают разлуку. Но появляется уникальная возможность узнать другой мир, которым, может быть, ненадолго, а, может, и напротив - на длинный промежуток времени - становится Беларусь. Эффектный в жизни и эффективный на поле гвинейский нападающий "Ислочи" Момо Янсане в команде из Минского района после недоверия в марокканском чемпионате нашел отдушину. Ему доверяют - он платит за это классной игрой.
Пример Янсане - классический для становления африканского футболиста
Из бедной семьи собственными ногами проломить себе дорогу в жизнь и стать тем, кем мечтал. За сборную сыграть со звездой "Ливерпуля" Наби Кейта, а за "Ислочь" - с Алексом Глебом. К истории Момо мы вернемся. Пока отправляемся в Гродно, где зажигает за "Неман" Гегам Кадимян. Атакующие армянские футболисты - это как знак качества. Игрок гродненского "Немана" Гегам Кадимян, еще в детстве перебравшийся жить в Украину, вобрал в себя лучшие черты футбола сразу двух стран: технику на поле и тактическую осмысленность. И в сборной Армении, как у Янсане, есть пример - экс-игрок "Боруссии", "Манчестера", а ныне футболист "Ромы" Генрих Мхитарян.
Команда "Энергетик-БГУ" - едва ли не главное открытие первой половины чемпионата Беларуси
Клуб со скромным бюджетом, с молодыми, но голодными до футбола футболистами и с перспективными легионерами. Джасурбек Яхшибоев, который в родном "Пахтакоре" не нашел общего языка с Шота Арвеладзе, ныне тренером, а в прошлом футболистом топ-класса, появился в Минске. И сразу ворвался в лидеры гонки бомбардиров.
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Пока Европа сидела на карантине, белорусский чемпионат был единственным актуальным турниром для футбольных болельщиков. И в ходе прошедших уже фактически 14 туров...
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