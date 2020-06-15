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Кики Габи: «Почему перестал играть в высоко натянутых шортах? Получил много предупреждений от арбитров. Здесь это воспринимается как неуважение»

15.06.2020 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник брестского «Динамо» Кики Габи рассказал, почему перестал выступать в высоко натянутых шортах.

«Высоко натянутые шорты? Я получил много предупреждений от арбитров: они говорили об этом тренеру, капитану. После прошлого сезона они стали просить меня, чтобы я так больше не делал, поскольку меня могли начать наказывать карточками, – это воспринимается здесь как неуважение. Но у каждого свой стиль: все узнавали меня, в том числе и по этому.

Если судьи решили, что это плохо – я принимаю это и выполняю», – сказал Кики в эфире передачи «Обзор тура» на «Беларусь 5».

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Защитник брестского «Динамо» Кики Габи рассказал, почему перестал выступать в высоко натянутых шортах.
 
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