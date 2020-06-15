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Отец белорусского полузащитника «Халлешера» Щербаковского о срыве перехода в брестское «Динамо»: «Все всегда упирается в деньги»

15.06.2020 11:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Отец белорусского полузащитника Жана Щербаковского Геннадий рассказал о том, почему игрок не перешел из «Герты U-19» в брестское «Динамо».

– Жан как раз был на просмотре в брестском «Динамо». Брест его пригласил, он побыл там, потом вместе с командой на месяц уехал на сборы в Испанию. Сыграл в двух матчах.

 - Почему не сошлись с клубом?

 – Во-первых, все всегда упирается в деньги. Во-вторых, в Беларуси немного другие даты трансферного окна. У вас чемпионат начинается в марте, а здесь в такое время еще в разгаре предыдущий сезон, – сказал Щербаковский.

Отметим, что в июле прошлого года Щербаковский присоединился к команде U-19 клуба «Халлешер», выступающего в третьей лиге немецкого чемпионата.

Молодой белорус стал первым подписанием в немецком футболе во время карантина (клуб спешил, чтобы его не упустить)

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Теги: Брест
 
 
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Отец белорусского полузащитника Жана Щербаковского Геннадий рассказал о том, почему игрок не перешел из «Герты U-19» в брестское «Динамо».
 
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