Отец белорусского полузащитника «Халлешера» Щербаковского о срыве перехода в брестское «Динамо»: «Все всегда упирается в деньги»

Источник материала: Tribuna.com

Отец белорусского полузащитника Жана Щербаковского Геннадий рассказал о том, почему игрок не перешел из «Герты U-19» в брестское .

– Жан как раз был на просмотре в брестском «Динамо». Брест его пригласил, он побыл там, потом вместе с командой на месяц уехал на сборы в Испанию. Сыграл в двух матчах.

- Почему не сошлись с клубом?

– Во-первых, все всегда упирается в деньги. Во-вторых, в Беларуси немного другие даты трансферного окна. У вас чемпионат начинается в марте, а здесь в такое время еще в разгаре предыдущий сезон, – сказал Щербаковский.

Отметим, что в июле прошлого года Щербаковский присоединился к команде U-19 клуба , выступающего в третьей лиге немецкого чемпионата.

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