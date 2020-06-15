«Волна» обыграла «Крумкачы». Обзор матча

Источник материала: Полесская правда



«Мы приехали в Минск за победой» — с такой фразы главком «Волны» Вадим Беленко начал установку перед матчем с «Крумкачами». Игра же, продемонстрированная пинчанами в этом поединке, показала, что эти слова не были бравадой.

Разве что в первые четверть часа хозяева поля имели заметное территориальное преимущество. В последующем игра разбивалась на почти равномерные отрезки, в которых обозначалось игровое превосходство одного из соперников. Причём, случалось и так, что именно больше оборонявшаяся сторона в контратаке создавала наиболее опасный момент у ворот своего оппонента. А вообще, этих самых моментов обе команды насоздавали за игру столько, что полный их видеообзор может занять около двадцати минут.

На исходе 10-й минуты Лебедев хлёстко бил с линии штрафной площади — Лецко справился с ударом. Чуть позже Яцкевич стелился на дальней штанге — вновь наш голкипер сотворил сэйв. А потом были тринадцать оборотов секундной стрелки, вместившие в себя четыре взятия ворот. Надо отдать должное обеим командам — все голы были хрестоматийными. Может быть, при некоторой субъективности оценки, пинские чуть красивее. Перехват Заробекова, пас на блюдечке Баскакова и удар, словно кием в лузу, Ковалевича — так «Волна» открыла счёт. Прошло всего пять минут, и «вороны» отыгрались — Яцкевич без проблем замкнул прострел Альшаника. Похожим получился и второй гол минчан — с той лишь разницей, что ассистентом теперь был Колядко. А точку в первом тайме всё же поставили пинчане. В многоходовке, приведшей к восстановлению равновесия, поучаствовали Баскаков, Гречиха, Кибук, Мулькевич и Заробеков, неберущимся выстрелом с левой зарядивший в ближний угол.

Вторая половина встречи, несмотря на всего один забитый гол, не уступала в зрелищности первой. В самом дебюте случился, пожалуй, один из ключевых эпизодов. Лебедев, выйдя на рандеву с Лецко, перебросил нашего голкипера, но Воловик на самой линии ворот дотянулся до мяча и выбил его на угловой. В середине тайма уже «Волна» выдала четвертьчасовой отрезок, вобравший в себя четыре ярких эпизода, два из которых вынуждают обсуждать судейство. В первом из них после прострела Заробекова мяч угодил в руку катившегося наперерез Лынько — всего лишь угловой от Ольги Терешко. Во втором Артём Куратник опять же в штрафной площади обыграл Колядко, который ногой зацепил нашего форварда — арбитр просто ошарашила всех своим решением, определив нарушителем нашего игрока. В следующем эпизоде у рефери уже просто не было выбора. После шикарной диагонали Ковалевича Михальчук убежал от Гаева, но в сегменте был сбит вышедшим из ворот Сенько — заслуженная красная карточка голкиперу. Вставший в рамку сменщик удалённого Фомичёв с «пушкой» Ковалевича не справился — после небольшого рикошета мяч влетел в сетку.

В оставшееся время минчане попытались уйти от поражения, но до удара в створ дело так и не дошло. Более того, в одном из моментов «Волна» и вовсе могла забить четвёртый гол…

После матча один из старейших журналистов страны Борис Тасман подметил такую деталь — замены, произведённые тренерским штабом пинчан, в отличие от замен хозяев, позволили сохранить рисунок игры команды и поддержать тонус, заданный до перерыва.