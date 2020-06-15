ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Волна» обыграла «Крумкачы». Обзор матча

15.06.2020 — Новости Спорта | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

«Волна» обыграла «Крумкачы». Обзор матча
«Мы приехали в Минск за победой» — с такой фразы главком «Волны» Вадим Беленко начал установку перед матчем с «Крумкачами». Игра же, продемонстрированная пинчанами в этом поединке, показала, что эти слова не были бравадой.

Разве что в первые четверть часа хозяева поля имели заметное территориальное преимущество. В последующем игра разбивалась на почти равномерные отрезки, в которых обозначалось игровое превосходство одного из соперников. Причём, случалось и так, что именно больше оборонявшаяся сторона в контратаке создавала наиболее опасный момент у ворот своего оппонента. А вообще, этих самых моментов обе команды насоздавали за игру столько, что полный их видеообзор может занять около двадцати минут.

На исходе 10-й минуты Лебедев хлёстко бил с линии штрафной площади — Лецко справился с ударом. Чуть позже Яцкевич стелился на дальней штанге — вновь наш голкипер сотворил сэйв. А потом были тринадцать оборотов секундной стрелки, вместившие в себя четыре взятия ворот. Надо отдать должное обеим командам — все голы были хрестоматийными. Может быть, при некоторой субъективности оценки, пинские чуть красивее. Перехват Заробекова, пас на блюдечке Баскакова и удар, словно кием в лузу, Ковалевича — так «Волна» открыла счёт. Прошло всего пять минут, и «вороны» отыгрались — Яцкевич без проблем замкнул прострел Альшаника. Похожим получился и второй гол минчан — с той лишь разницей, что ассистентом теперь был Колядко. А точку в первом тайме всё же поставили пинчане. В многоходовке, приведшей к восстановлению равновесия, поучаствовали Баскаков, Гречиха, Кибук, Мулькевич и Заробеков, неберущимся выстрелом с левой зарядивший в ближний угол.

Вторая половина встречи, несмотря на всего один забитый гол, не уступала в зрелищности первой. В самом дебюте случился, пожалуй, один из ключевых эпизодов. Лебедев, выйдя на рандеву с Лецко, перебросил нашего голкипера, но Воловик на самой линии ворот дотянулся до мяча и выбил его на угловой. В середине тайма уже «Волна» выдала четвертьчасовой отрезок, вобравший в себя четыре ярких эпизода, два из которых вынуждают обсуждать судейство. В первом из них после прострела Заробекова мяч угодил в руку катившегося наперерез Лынько — всего лишь угловой от Ольги Терешко. Во втором Артём Куратник опять же в штрафной площади обыграл Колядко, который ногой зацепил нашего форварда — арбитр просто ошарашила всех своим решением, определив нарушителем нашего игрока. В следующем эпизоде у рефери уже просто не было выбора. После шикарной диагонали Ковалевича Михальчук убежал от Гаева, но в сегменте был сбит вышедшим из ворот Сенько — заслуженная красная карточка голкиперу. Вставший в рамку сменщик удалённого Фомичёв с «пушкой» Ковалевича не справился — после небольшого рикошета мяч влетел в сетку.

В оставшееся время минчане попытались уйти от поражения, но до удара в створ дело так и не дошло. Более того, в одном из моментов «Волна» и вовсе могла забить четвёртый гол…

После матча один из старейших журналистов страны Борис Тасман подметил такую деталь — замены, произведённые тренерским штабом пинчан, в отличие от замен хозяев, позволили сохранить рисунок игры команды и поддержать тонус, заданный до перерыва.

По информации пресс-службы ФК «Волна».

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В Пинском районе легковушка врезалась в машину дорожников
ФК «Комбэри» обыграл ДЮСШ «Пинскрайагросервис» в матче-открытии Чемпионата Пинского района »
Новости дня
Новости спорта
 
Паращенко о предвыборной кампании: «Вы же понимаете, что происходит не совсем правильно и разумно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика